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Özat'ın kilo problemine babası el attı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "Babam ağır konuştu 'Kilo vermezsen hakkımı helal etmem.' deyince yürüyüşe başladım." dedi.

Özat'ın kilo problemine babası el attı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "Babam ağır konuştu 'Kilo vermezsen hakkımı helal etmem.' deyince yürüyüşe başladım." dedi.

05 Haziran 2017 Pazartesi 12:24
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Özat'ın kilo problemine babası el attı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özatfazla kilonun sıkıntılarını yaşadığını, yeni sezona kilo verip başlamak istediğini belirtti.

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin hayatını kaybeden efsane başkanı İlhan Cavcav, kulübün şimdiki başkanı oğlu Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı kulüpte görev yaptığı dönem ve özel hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Babasının, kendisinden kilo vermesini istediğini aktaran Özat, "Babam ağır konuştu 'Kilo vermezsen hakkımı helal etmem.' deyince yürüyüşe başladım." dedi.

Kilo vermek için yürüyüşe başladığının ertesi günü Fenerbahçe maçında sakatlandığını aktaran Özat, "Başkanımız da 'Ne olur kilo ver, boyun posun var.' dedi. 15-20 kilo verme üzerine iddiaya da girdik." diye konuştu.

"İlhan Cavcav bir deryaydı"

Hayatının son döneminde, kendisine çalışma imkanını veren eski Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a teşekkür eden Ümit Özat, "Onu kimse tanımazken ben tanıyordum. Zaman zaman beni geç aldın, diye takılıyordum. O da 'Oğlum bizde çalıştığını zannediyordum.' derdi. Deryaydı, bazen hala kapıdan içeri girecekmiş gibi geliyor." dedi.

"Ofisteki koltukta uyuyorum"

Sezonu iyi bitirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özat, "Yatacak yerim olmadığından değil, 5 yıldızlı otel standardında odam var ama ofisteki koltukta uyuyorum, görüntüleri var. Bu kulübün neresinin mayın neresinin patates tarlası olduğunu az çok bilen biriyim." ifadelerini kullandı. 

"4 oyuncuya ihtiyacımız var"

Murat Cavcav ve sportif direktörle iyi bir çalışma dönemi içine girdiklerini, sezon bitmeden 3 transfer yaptıklarını aktaran Özat, şöyle konuştu:

"Lig bitmeden oyuncu izliyorum. Bunun elbette bana dönüşü olacak ama aslen bunu camia için yapıyoruz. Norveç'e, İsveç'e gidip oyuncu izleyeceğiz. Başarmak için araştırmak zorundasınız. Bunu yapacağız. 4 oyuncuya ihtiyacımız var. Anıl buna dahil, Khalili'ye alternatif ya da bir tık iyisi bir oyuncu. Kalırsa Aydın, kalmazsa bir kenar ve mümkünse bir yerli kaleci daha istiyorum. Selçuk'a, Aydın'a teklif yapıldı anlaşamadılar. Serdar Gürler kalmayacağını menajeri aracılığıyla bize iletti." 

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiGençlerbirliği Teknik DirektörüÜmit ÖzatFazla Kiloİlhan CavcavSporSağlık
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