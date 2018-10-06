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Otomobil tutkusunu drift pistlerine taşıdı

Otomobil tutkusu küçük yaşlarda başlayan, daha sonra otomobil sporlarında profesyonelliğe adım atan Tuğba Bora, bu tutkusunu drift yaparak sürdürüyor.

Otomobil tutkusunu drift pistlerine taşıdı

Otomobil tutkusu küçük yaşlarda başlayan, daha sonra otomobil sporlarında profesyonelliğe adım atan Tuğba Bora, bu tutkusunu drift yaparak sürdürüyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:24
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Otomobil tutkusunu drift pistlerine taşıdı

Daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği otomobil sporlarına gözetmen hakem olarak başlayan 36 yaşındaki Tuğba Bora, serüvenine ralli yardımcı pilotluğuyla devam etti. Daha sonra drifte merak salan Bora, şimdi özel donanımlı aracını drift pistinde adeta dans ettirmek için kendini geliştirmeye çalışıyor.

Otomobil sporlarının mutfağında görev aldıktan sonra yollara çıkan Bora, modifiye spor aracıyla ve tulumuyla dikkati çekiyor.

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı için Kayseri'ye gelen ve ilk drift yarışına çıkan Tuğba Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobil tutkusunun küçük yaşlarda başladığını anlattı.

Bora, Kocaeli Üniversitesi Kimya Teknikerliği Bölümü'nü bitirdiğini ancak okuduğu alanda değil tutku duyduğu otomobil sporlarının içinde yer aldığını belirtti.

Tuğba Bora, otomobil sporlarına merakını şöyle özetledi:

"Araba kullanmayı çok seviyorum, bu çocukluktan geliyor. Nasıl bu sevgimi pekiştirebilirim diye düşündüm. 2008 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna başvurdum. Burada gözetmen hakem oldum önce. Off-road, ralli, drift gibi yarışlarda hakemlik yaptım. Otomobil sporlarına işin mutfağından başladım. Bayrakları, cezaları, yarış karnesini burada öğrendim. Aslında yarışı yönetenler gözetmen hakemlerdir. Gözetmen hakemlik yaparken bir arkadaşım rallide yardımcı pilotluk teklifinde bulundu. 2016 sezonunda Yusuf Aramacı Ralli Kupası'nda kadın yardımcı pilotlar birincisi oldum. 2017 yılında da Türkiye Ralli Şampiyonası kadın yardımcı pilotlar ikincisi oldum."

"Otomobilleri dans ettirmek istiyorum"

Tuğba Bora, izlediği bir drift şampiyonasından çok etkilendiğini ve yaklaşık 2 yıldır drift yapabilmek için yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldığını aktardı. 

Drift izlerken sanki otomobillerin dansını izlediğini ve bu durumun kendisini çok etkilediğini dile getiren Bora, şöyle konuştu:

"Bir kadın olarak 'Bu arabaları ben de dans ettirmeliyim.' dedim ve drift yapmaya başladım. Kayseri'de ilk drift yarışıma çıktım. Maalesef Türkiye Drift Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi yok. Biz erkeklerle mücadele ediyoruz. İnşallah ileride kadınların sayısı artar ve kategori açılır. Otomobil sporları çok keyifli. Kadınlar mutlaka bu sporu denemeli. Direksiyonun başına geçince tüm dünyayla ilgimi kesiyorum, yaşadığım adrenalin çok farklı. Şunu da belirtmek istiyorum, drift arkadan itişli, yüksek beygire sahip araçlarla yapılabilir. Standart bir araçla drift yaptığınızı sanırsınız ama drift yapamazsınız. Bizim araçlarımızın hepsi modifiyeli ve özel donanımlara sahip."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tuğba BoraOtomobil TutkusuOtomobil Sporları
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