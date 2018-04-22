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Osmanlıspor rahat nefes aldı

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Osmanlıspor, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Osmanlıspor rahat nefes aldı

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Osmanlıspor, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

22 Nisan 2018 Pazar 13:54
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Osmanlıspor rahat nefes aldı

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'de oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenen Osmanlıspor, rahat bir nefes aldı.

Mor-sarılı ekip, 30. hafta mücadelesinde dün başkentin diğer temsilcisi Gençlerbirliği karşısında kümede kalma yolunda kritik bir galibiyete imza attı.

Geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek skoru 3-3'e getiren Osmanlıspor, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçti.

Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Adrien Regattin (2) ve Serdar Gürler'in golleriyle kazanan Osmanlıspor, puanını 32'ye yükseltti.

Osmanlıspor, 30 puanda kalan Gençlerbirliği'nin üzerine çıkarken, Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'u da yakaladı.

Maç fazlasıyla küme düşme hattından çıkan başkent ekibi, bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.

Mor-sarılılar, ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0'la geçmişti.

8 haftada bir kez kaybetti

İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, son 8 maçında sadece bir mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2-0 yenilen başkent ekibi, diğer karşılaşmaların 4'ünden beraberlik, 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.

Son 8 haftada 13 puan toplayarak kümede kalma yolunda önemli bir adım atan Osmanlıspor, gelecek hafta şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

AA

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OsmanlısporÖnce Vatan Gazetesi
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