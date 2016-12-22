UEFA Avrupa Ligi

son 32 turunda Yunanistan'ın

Olympiakos

takımıyla eşleşen

Osmanlıspor

'un kulüp başkanı Sadık Dik, iyi bir kura çektiklerini söyledi.

Eşleşmeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Dik, "Beklediğimiz, iyi bir kura çektik. Zor bir kura değil ama kolay da değil." dedi.

Osmanlıspor'un hedefleri olduğuna dikkati çeken Dik, "Kim çıkarsa çıksın fark etmez. Nasipse elemek istiyoruz. UEFA için koyduğumuz hedeflere doğru yürüyeceğiz." diye konuştu.

Son 32 takım arasına kalarak iddialarını ortaya koyduklarını dile getiren Dik, şöyle konuştu:

"Biz zaten iddialı bir takımız. Son 32 takım arasında kaldık. Daha yukarıları hedefliyoruz. Biz bir aile olduk. Futbolcusu, yöneticisi ve malzemecisine kadar büyük bir aile olduk. Herkesin bu başarıda katkısı var. Ailece buralara geldik. Olympiakos'u da yenerek daha yukarılara çıkmak istiyoruz."

AA