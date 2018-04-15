Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536
Caner Kızıl Olaylar Olaylar'la Gündemden Düşmüyor
Caner Kızıl Olaylar Olaylar'la Gündemden...
'Bir Zamanlar Ben de'
'Bir Zamanlar Ben de'
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi

Osmanlıspor kritik virajda

Osmanlıspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Osmanlıspor kritik virajda

Osmanlıspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

15 Nisan 2018 Pazar 11:45
0 Okunma
Osmanlıspor kritik virajda

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor, 29. haftanın kapanış maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren Mehmet Batdal'ın durumu ise maç günü belli olacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'a Burak ve Yusuf'tan iyi haber
Trabzonspor'a Burak ve Yusuf'tan iyi haber
Medipol Başakşehir liderlik maçında
Medipol Başakşehir liderlik maçında
Göztepe'nin konuğu Bursaspor
Göztepe'nin konuğu Bursaspor
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Milli motosikletçiler İspanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler İspanya'da piste çıkacak
PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi
Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev
Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev
Mustafa Cengiz'den şeffaflık açıklaması
Mustafa Cengiz'den şeffaflık açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ