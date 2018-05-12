Osmanlıspor kritik virajda

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian ve Advija Vrsajevic Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Tiago Pinto da kadroda yer almayacak.
Osmanlıspor'un golcüsü Mehmet Batdal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ligde 33. haftaya girilirken mor-sarılılar 33 puanla 16. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 65 puanla 4. basamakta bulunuyor.
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