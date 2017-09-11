Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109824
ALTIN
146.330
DOLAR
3.3982
STERLİN
4.4824
EURO
4.0829
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

Osmanlıspor evinde 280 gündür kazanamıyor

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Osmanlıspor'un, sahasındaki galibiyet hasreti 280 güne çıktı.

Osmanlıspor evinde 280 gündür kazanamıyor

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Osmanlıspor'un, sahasındaki galibiyet hasreti 280 güne çıktı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 12:46
0 Okunma
Osmanlıspor evinde 280 gündür kazanamıyor

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sahasında galibiyeti unuttu.

Ligin 4. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Göztepe'ye 2-0 yenilen başkent temsilcisinin, sahasındaki galibiyet hasreti 280 güne çıktı.

Mor-sarılı ekip, Süper Lig'de evindeki son galibiyetini geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında almıştı. 4 Aralık 2016'da yapılan karşılaşmada Osmanlıspor'a, sahasındaki son üç puanı getiren golleri Musa Çağıran ve Numan Çürüksu kaydetmişti.

Başkent ekibi, Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından evinde maç kazanamadı. Mor-sarılılar, sahasında çıktığı son 12 iç saha maçından 9 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Osmanlıspor, bu süreçte geçen sezon Galatasaray, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'la berabere kalırken, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Gaziantepspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'a yenildi.

Ankara ekibi, taraftarının önünde bu sezon da Galatasaray ve Göztepe'ye boyun eğdi.

Düşüş önlenemiyor

Başkent temsilcisinde geçen sezonun ikinci yarısında başlayan düşüşün önüne geçilemiyor.

Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Osmanlıspor, son 32 turunda Yunan ekibi Olympiakos'a elendikten sonra düşüşe geçti.

Geçen sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 26 puanla 6. sırada tamamlayan mor-sarılılar, 18 maçlık ikinci periyotta ise sadece 3 galibiyet elde edebildi. Osmanlıspor, 36 puanla küme düşen Çaykur Rizespor'dan sadece 2 puan fazla toplayarak, ligi 13. sırada bitirebildi.

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde 2017-2018 sezonuna da kötü başladı. Kadrosunu da önemli ölçüde yenileyen Osmanlıspor, ilk 4 haftada galibiyet yüzü görmezken, hanesine sadece bir puan yazdırabildi.

Sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilen başkent temsilcisi, ardından Galatasaray'a da aynı skorla mağlup oldu. Üçüncü haftada deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Osmanlıspor, son olarak sahasında Göztepe'ye ise 2-0 boyun eğdi.

Bu sezon şu ana kadar kalesinde en çok gol gören takım konumundaki başkent temsilcisi, 17. sırada yer alıyor. 

10 maçlık galibiyet hasreti

Osmanlıspor'un, Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise Göztepe mağlubiyetiyle 10 maça çıktı.

Ligde en son geçen sezonun 28. haftasında üç puan sevinci yaşayan mor-sarılılar, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

Osmanlıspor, daha sonra çıktığı 10 lig karşılaşmasının 8'ini kaybederken, 2 kez berabere kaldı.

Bülent Uygun da galibiyete hasret

Teknik direktör Bülent Uygun, kulübede yer aldığı son 10 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.

Geçen sezon İbrahim Üzülmez'in ardından Gaziantepspor'u çalıştıran Bülent Uygun, küme düşen Güneydoğu ekibinin başında çıktığı son 6 maçı kazanamamıştı.

Uygun, yeni takımı Osmanlıspor'la da 2017-2018 sezonunun ilk 4 haftasında galibiyet hasretine son veremedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigOsmanlısporGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Milli karateci Serap Özçelik'e büyük gurur
Milli karateci Serap Özçelik'e büyük gurur
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
GÖZTEPE TUTULMUYOR
GÖZTEPE TUTULMUYOR
TRABZON SPOR KENDİNE GELDİ
TRABZON SPOR KENDİNE GELDİ
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı
Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı
Manchester United puan kaybetti
Manchester United puan kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ