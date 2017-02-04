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Osmanlıspor, deplasmanda tur arayacak

Başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Osmanlıspor, deplasmanda tur arayacak

Başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:41
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Osmanlıspor, deplasmanda tur arayacak

ANKARA

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

A Grubu'nu 12 puanla 2. sırada tamamlayan Osmanlıspor, B Grubu'nu lider bitiren Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek, çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

Başkent ekibinde izinli Badou Ndiaye, tedevasine devam edilen Tugay Kacar ile henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Engin Bekdemir, bu maçta forma giyemeyecek. Darbeye bağlı sakatlık yaşayan Aminu Umar ve adale ağrısı bulunan Avdija Vrsajevic'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat TürkiyeKasımpaşaBaşkent Ekibi Osmanlıspor
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