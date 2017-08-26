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Osmanlıspor'dan Hıncal Uluç açıklaması

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un, kulüplerini ve teknik direktörleri Bülent Uygun'u hedef alan köşe yazısına sert tepki gösterdi.

Osmanlıspor'dan Hıncal Uluç açıklaması

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un, kulüplerini ve teknik direktörleri Bülent Uygun'u hedef alan köşe yazısına sert tepki gösterdi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 14:49
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Osmanlıspor'dan Hıncal Uluç açıklaması

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un, kulüplerini ve teknik direktörleri Bülent Uygun'u hedef alan köşe yazısına sert tepki gösterdi.

Yurtgüven, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Uluç, kulübümüz ve kulübümüz teknik direktörü hakkında, köşesinde kendi hayal dünyasında kurguladığı ve haliyle gerçek ile alakası olmayan bir yazı kaleme almış. Öncelikle bu yaşa gelmiş bir insana bu tarz iftiraları yakıştıramadığımı belirtmek isterim. Kulübümüzün 18 transfer yaptığını ısrarla beyan etmiş. Kendisini bu transferleri ispata davet ediyorum. Tabii ki bu çağrıya uymayacağını, kulağının üzerine yatacağını şimdiden biliyorum, keşke özür dileyecek erdeme sahip olsa. Sonuçta, 'çamur at izi kalsın' mantığını benimsemiş şımarık, herkesi küçük gören bir yaşlı… Yaşını da göz önüne alarak ona tavsiyem, kalp kırmaktan, iftira atmaktan artık vazgeçsin. Zira dünya hayatı sona erdiğinde, arkasından iyi konuşacak kimse kalmayacaktır. Ama belki de bu zaten umurunda değildir, beni de çok ilgilendirmez. Kulübümüzün yaptığı daha doğrusu yapmadığı transferleri eleştirmek yerine, gözünün önündeki takımların transferlerde ne gibi yanlışlar yaptığını bir araştırsın, tabii gözleri hala gençliğindeki gibi görebiliyorsa."

Osmanlıspor'da transferleri kulüp yönetiminin yaptığını vurgulayan Yurtgüven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz bu sezon 8 transfer yaptı. Bunların 2 tanesi Bülent hocamızdan önce yapılan transferler, diğer 6'sı ise kulübümüzün daha önceden transfer listesine aldığı ve bitirdiği isimler. Gerçekler bunlar iken Hıncal Uluç kendi yalanlarına inanarak mutlu oluyorsa bu da kendi sorunu. Çok fazla da kale almamak lazım. Hıncal Uluç geçmişteki pek çok yetisini de kaybetti. Bu yüzdendir ki oraya buraya saldırarak, iftira atarak bu açığını kapatıp, mutlu olma çabasında ama artık onun zamanı geçti. Zaten yeni nesil onu tanımıyor bile, Hıncal Uluç ismi yeni nesil için bir anlam taşımıyor. Yaptıklarını yaşına bağlamak gerekir."

AA

Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporEnder YurtgüvenSabah GazetesiHıncal Uluç
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