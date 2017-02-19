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Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Adanaspor'u 5-1 yendi.

Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Adanaspor'u 5-1 yendi.

19 Şubat 2017 Pazar 19:30
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Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet

ADANA - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Adanaspor'u 5-1 yendi.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Adanaspor-Osmanlıspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada Magaye'nin ceza sahası sol çaprazının gerisinden kullandığı serbest atışta, Foguinho topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

10. dakikada Regattin'in ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bifouma'nın yerden vuruşunda, kaleci Itandje gole izin vermedi.

19. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Ndiaye, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

35. dakikada sağ kanattan hareketlenen Bifouma'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndiaye'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Itandje'da kaldı.

42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının gerisinden Mehmet Güven'in ortasında iyi yükselen Webo, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Osmanlıspor skoru 3-0'a getirdi. Penaltı noktasındaki Webo'yla duvar pasına giren Maher, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

51. dakikada Adanaspor, farkı 2'ye indirdi. Roni, altıpasın sağ çaprazından yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

54. dakikada sol çaprazda topla buluşan Regattin'in sert vuruşunda, kaleci Itandje gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

68. dakikada konuk ekip dördüncü golünü buldu. Webo'nun pasında topla buluşan Bifouma, ceza sahası sol çaprazından yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-4

82. dakikada Osmanlıspor farkı 4'e çıkardı. Webo'nun pasında topla buluşan Musa Çağıran'ın sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-5

Müsabaka, Osmanlıspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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Osmanlısporönce VatanGalibiyetBeş Gollü
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