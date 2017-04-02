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OSMANLISPOR'DA MORALLER BOZUK

Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

OSMANLISPOR'DA MORALLER BOZUK

Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

02 Nisan 2017 Pazar 18:51
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OSMANLISPOR'DA MORALLER BOZUK

ANKARA Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi. İlk yarı Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 6. dakikada Regattin'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Aykut Demir'in penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 18. dakikada Sefa Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marcinho, ortasını arka direğe yaptı. Wallace Reis'in müsait pozisyondaki kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 31. dakikada köşe vuruşunu Umar ile paslaşarak kullanan Regattin'in ortasında altıpasta Bifouma'nın kafayla dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı. 41. dakikada Regattin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Umar'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Victor topu kornere gönderdi. 45. dakikada Gaziantepspor, Ghilas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kaleci Victor'un uzun pasında Prochazka'dan seken topu takip eden Ghilas'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Osmanlıspor ağlarıyla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ghilas'ın çaprazdan çektiği şutta, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. 65. dakikada konuk ekip Gaziantepspor farkı 2'ye çıkardı. Rajtoral'ın yerden derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Ghilas, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra topu arka direkteki Ben-Hatira'ya çıkardı. Tunuslu futbolcu, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2 76. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Umar'ın iki Gaziantepsporlu futbolcudan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Victor meşin yuvarlağı kornere çeldi. 78. dakikada Osmanlısporlu futbolcu Erdal Kılıçaslan'ın ceza yayının hemen dışından yaptığı vuruşta, top kaleci Victor'da kaldı. Karşılaşma, Gaziantepspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla galibiyet hasreti 5 maça çıkan Osmanlıspor 31 puanda kalırken, küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Gaziantepspor 22 puana yükseldi. Öte yandan, Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor'da görev yaparken aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden izledi.AA

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepOsmanlısporSüper LigSporMaç Sonuçları
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