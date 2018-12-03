Osmanlı Stadı'na bir kez daha 'maç oynanamaz' raporu

ANKARA

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu karşılaşmanın yerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Osmanlı Stadı olarak ilan edildiği hatırlatılarak, "TFF tarafından görevlendirilen yetkililerin Yenikent (Osmanlı) Stadı'nda yaptığı denetimler neticesinde, saha zemininin futbol müsabakası oynamaya elverişli olmadığı rapor edilmiştir. TFF, konuyu değerlendirmiş, Yenikent Stadı'nın saha zemininin elverişli olmadığını gerekçe göstererek müsabakanın ilan edilen tarihte Yenikent Stadı'nda oynanamayacağını tarafımıza bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir maçının başka bir kentte oynanacağının belirtildiği açıklamada, "Müsabakanın oynanacağı şehir ile ilgili açıklamamız daha sonra yapılacaktır." denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı da Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle TFF tarafından Kayseri'ye alınmıştı.