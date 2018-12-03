Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95856
ALTIN
208.778
DOLAR
5.2656
STERLİN
6.6797
EURO
5.9679
Ağaoğlu taraftardan destek istedi
Ağaoğlu taraftardan destek istedi
Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine sunulacak
Türk dizileri Asyalı izleyicilerin beğenisine...
UEFA, VAR uygulamasını öne çekti
UEFA, VAR uygulamasını öne çekti
Aralık ayında meyve veren erik ağacı şaşırttı
Aralık ayında meyve veren erik...
Akciğer kanserine 'nefes yoluyla' teşhis
Akciğer kanserine 'nefes yoluyla' teşhis

Osmanlı Stadı'na bir kez daha 'maç oynanamaz' raporu

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasının Osmanlı Stadı'nda oynanmayacağını duyurdu.

Osmanlı Stadı'na bir kez daha 'maç oynanamaz' raporu

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasının Osmanlı Stadı'nda oynanmayacağını duyurdu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:27
0 Okunma
Osmanlı Stadı'na bir kez daha 'maç oynanamaz' raporu

ANKARA 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu karşılaşmanın yerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Osmanlı Stadı olarak ilan edildiği hatırlatılarak, "TFF tarafından görevlendirilen yetkililerin Yenikent (Osmanlı) Stadı'nda yaptığı denetimler neticesinde, saha zemininin futbol müsabakası oynamaya elverişli olmadığı rapor edilmiştir. TFF, konuyu değerlendirmiş, Yenikent Stadı'nın saha zemininin elverişli olmadığını gerekçe göstererek müsabakanın ilan edilen tarihte Yenikent Stadı'nda oynanamayacağını tarafımıza bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir maçının başka bir kentte oynanacağının belirtildiği açıklamada, "Müsabakanın oynanacağı şehir ile ilgili açıklamamız daha sonra yapılacaktır." denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı da Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle TFF tarafından Kayseri'ye alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü KulübüSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaoğlu taraftardan destek istedi
Ağaoğlu taraftardan destek istedi
UEFA, VAR uygulamasını öne çekti
UEFA, VAR uygulamasını öne çekti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
UEFA'dan kulüpler için yeni turnuva
UEFA'dan kulüpler için yeni turnuva
Derbinin galibi Beşiktaş
Derbinin galibi Beşiktaş
A Milliler elemelerdeki 3. mağlubiyetini yaşadı
A Milliler elemelerdeki 3. mağlubiyetini yaşadı
Ağaoğlu yeniden başkan
Ağaoğlu yeniden başkan
A Millilerin rakipleri belli oldu
A Millilerin rakipleri belli oldu
Bursaspor evinde galip
Bursaspor evinde galip

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ