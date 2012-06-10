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Orman: "Gereği neyse onu yapacağız''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın bütçesi içinde yönetileceğini artık borçlanmayacağını söyledi.

Orman: "Gereği neyse onu yapacağız''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın bütçesi içinde yönetileceğini artık borçlanmayacağını söyledi.

10 Haziran 2012 Pazar 15:31
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Orman:

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın bütçesi içinde yönetileceğini artık borçlanmayacağını söyledi.

Fikret Orman, Akatlar'daki Beşiktaş Milangaz Arena'da yapılan Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası denetim kuruluşuna denetleme yaptırdıklarını, kimseyi karalamadan veya aklamadan borcun ne kadar olduğunu anlattıklarını söyledi.

Yeni bütçeyi de açıkladıklarını belirten Orman, ''Beşiktaş Kulübü'nün sıkıntısı var. Beşiktaş, anonim şirketinde sermaye artırımına gidecektir, ilaveten borçlanmayacaktır. Beşiktaş bütçesi içinde yönetilecek artık borçlanmayacak, kaynak yaratacak. Beşiktaş anonim şirketinin gelirlerin hepsi temlik altında olduğu için, sermaye artırımına ihtiyaç var. Bütçede de tasarruf yapacağız. Nihai bütçemiz bundan daha az olacak'' diye konuştu.

Nazik olmaya, öğrendikleri gibi davranmaya çalıştıklarını anlatan Fikret Orman, ''Bu demek değildir ki nezaket içinde bir şeyleri gizlemeye çalışıyoruz. Son 8 senenin incelemesini yaptırıyoruz, daha bitmedi. Bittikten sonra rapor şahsıma ulaştırılacak. Hiç merak etmeyin gereği neyse onu yapacağız.''

-''Tüzük tadili yapacağız''-

Orman, Beşiktaş'ın borcunun artığını, bunların bir günden bir güne olmadığını vurgulayarak, ''Bu genel kurulun gözü önünde oldu. Bundan hepimiz bir ders çıkarmalıyız. Artık en kısa sürede bir tüzük tadili yapacağız. Bir daha borçlanmada yönetim kurulunun karşılaması ve Beşiktaş'a kimsenin zarar vermemesini teminat altına alacağız'' ifadelerini kullandı.

100 bin üye projesiyle ilgili de görüşlerini açıklayan Fikret Orman, şunları söyledi:

''100 bin üye bir hedef, Beşiktaş'ta bununla ilgili fikirleri olan arkadaşlar var. Yeni kongre üyeleri kazanılması lazım, kaynak getirmesi ve kongre üyelik yapısının düzelmesi lazım. Kimsenin Beşiktaşlılardan korkmasına gerek yok. Buraya kongreye gelen insanlar, ben başkan olduğum sürece Beşiktaşlı olacaktır.''

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 07:34
Anahtar Kelimeler:
BJK
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