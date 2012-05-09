Orduspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

ORDU – Orduspor, Spor Toto Kupası (A) Grubu'nda Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı.



19 Eylül Stadı'nda, teknik direktör Hector Cuper yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Yalçın Ayhan ile sakatlığı bulunan Sedat Bayrak, Selçuk Şahin, Jean Jacques Gosso ve Onur Bilgin katılmadı. Miguel Garcia ise takımdan ayrı çalıştı.



Mor-beyazlı ekip, koşuyla başladığı antrenmanı, kondisyon çalışması ile sürdürdü. Daha sonra oyuncular, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Cuper, rakipleri karşısında kadroda daha az yer alan futbolcuları oynatacağını söyledi.



Kardemir Karabükspor maçında hangi sonuç alınırsa alınsın Orduspor'un finale adını yazdırdığını anımsatan Cuper, ''Bu maçta, nispeten diğer oyunculara göre daha az süre forma giymiş futbolcuları denemek istiyorum. Bu oyunculara şans vermek istiyorum. Onlar da kendilerini gösterecek'' dedi.



Cuper, Orduspor taraftarının desteğinden memnun olduğunu belirterek, ''Her zaman bizi desteklemeye geldiler. Hem lig maçları hem de Spor Toto Kupası maçları... Taraftarın katılımından ve desteklerinden dolayı mutluyum'' diye konuştu.



Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Nedim Türkmen de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Spor Toto Kupası maçlarının hem gelecek yılın takımıyla ilgili teknik direktör Cuper'in düşüncelerini uygulaması açısından hem de gidecek ya da kalacak oyuncuların belirlenmesi açısından bir sınav olduğunu vurgulayan Türkmen, ''Spor Toto Kupası maçlarında galip gelerek 5'te 5 yaptık. Kardemir Karabükspor maçı öncesinde liderliği garantiledik'' dedi.



-''Asıl sorunumuz stadyum''-



19 Eylül Stadı'nın yenileneceğini ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:



''Önce zemin yenilenecek. Yerden ısıtma sisteminin yapılmasını istiyoruz. Aslında asıl sorunumuz stadyum. Her yıl bin gencimizi stada çekeceğimizi söylüyoruz ama stat almayacak gibi gözüküyor. Bundan dolayı 19 Eylül Stadı'nı mevcut yerinde 22 bine çıkartma konusunda proje hazırlatıyoruz. Bu da yapılabilir gibi gözüküyor. Ordu'ya ve Süper Lig'e yakışır bir stat görünümünü oluşturmak istiyoruz. Şehrin dışında da bir stat düşünülebilir ama şehir içinde insanların yürüyerek stada maç izlemeye gitmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz seyirci kapasitesini 22 bin veya 25 bine çıkarmak.''



Akademi liglerinde oynamak istediklerini belirten Türkmen, ''Altyapıya ağırlık vermek istiyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Orduspor, futbolcu fabrikası haline dönüşmek zorunda. Milli takımlara oyuncu vermek zorundayız. Öz kaynaklarına dönen, kaynaklarını iyi yöneten, Süper Lig'de kalıcı, Avrupa hedefine ulaşmak isteyen ve ulaşacak olan, Süper Lig'de şampiyon olacak bir takım dizayn etmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.



-Transfer çalışmaları-



Türkmen, teknik direktör Hector Cuper'in gelecek sezon takımla devam edeceğini, takımın yüzde 80'inin de korunacağını anlatarak, şunları kaydetti:



''Manisapor'dan Nizamettin Çalışkan'ı transfer ettik. Başkan yardımcımız Almanya'da. Almanya'dan iki Türk oyuncu alacağız. La Liga'dan 4 oyuncu alıyoruz. Bunlar stoper, sağ açık, sol açık ve forvet. Yine Türk oyuncular bakıyoruz ama bu oyuncuların çoğu yurt dışında bulunan futbolcular. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. 26-28 Haziran'da yeni sezon için takımımız Ordu'da toplandığında 26 oyuncu ile hazır olacak. Sonrasında da transfer yapmayacağız. Daha sonra da takımımız Avusturya'ya kampa gidecek.''



Bir gazetecinin, ''Stancu'nun bonservisinin Galatasaray'dan alınıp alınmadığına'' ilişkin sorusu üzerine Türkmen, ''Sezonun bitmesini istiyoruz. Galatasaray'ın Cumartesi günü önemli bir maçı var. Bundan dolayı bu konuyu konuşmak mümkün değil. Hocamız, Stancu için 'kalırsa iyi olur' diyor'' yanıtını verdi.



Nedim Türkmen, daha sonra beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle sırasıyla Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, Ordu Valisi Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmail Güzey ile bazı kurum temsilcilerini makamlarında ziyaret etti.

