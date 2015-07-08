Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Önümüzdeki sezon yine şampiyon olacağız'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımlarına yapacakları birkaç takviyeyle yeni sezonda tekrar şampiyon olacaklarını savundu.

'Önümüzdeki sezon yine şampiyon olacağız'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımlarına yapacakları birkaç takviyeyle yeni sezonda tekrar şampiyon olacaklarını savundu.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 17:22
359 Okunma
'Önümüzdeki sezon yine şampiyon olacağız'
İSTANBUL 

Sarı-kırmızılı kulübün, Galatasaray Adası'nda, İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Fatih İşbecer, Hasan Murat Atay, İsmail Sarıkaya, Alper Narman, Ali Yüce, Selim Arda Üçer ve Burçin Aslan'ın da hazır bulunduğu temmuz ayı divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, transferde sabırlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezon şampiyon olduklarını hatırlatan Özbek, "Şampiyon takımın başarılı bir omurgası var. Bu omurganın üzerine yapılacak birkaç takviyeyle önümüzdeki sezon yine şampiyon olacağız. Rakiplerimiz, gördüğünüz gibi hocalarını değiştirmiş, şampiyonlukta hüsrana uğramış, futbolcularını satıyor. Yani bir tasfiye halindeler. Taraftarlardan gelecek reaksiyonu engellemek için alelacele, ne kadar doğru yapıldığı tartışılabilir, böyle bir transfer silsilesine girdiler. Yapılan işin doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz" diye konuştu.

"Rakiplerimiz gibi aceleci değiliz" 

Galatasaray Kulübü Başkanı, takımdaki eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz eksiklerimizi gördük. Buna bağlı olarak transferlerimizi yapıyoruz. Rakiplerimiz gibi aceleci değiliz. Çünkü onların Avrupa maçları temmuzun sonuna doğru başlıyor. Bizim maçlarımız ise ağustosun ortalarında başlıyor. Dolayısıyla bizim hazırlık için yapılacak transferlerin yerinde ve belli bir ekonomide olması için zamanımız var. Aceleyle yapılan transferlerde her zaman hata yapma şansı yüksektir ve çok yüksek paralar konuşulur. Bugün vasat bir oyuncunun değeri, kulüplere maliyeti 8-9 milyon avro civarındadır. Bu düşünce çerçevesinde iyi transferleri uygun maliyetle yapıyoruz. Podolski transferi bunun örneklerinden biridir. Podolski'de acele etseydik, 3-4 milyon avro daha fazla ödeme zorunda kalacaktık. Bu konuda sabırlı olmak lazım."

"Derdim Galatasaray'ın geleceğini yaratmak"

Dursun Özbek, yönetim kurulunun talebi üzerine 11 Temmuz Cumartesi günü olağanüstü genel kurulun gerçekleştirileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu istedik çünkü Galatasaray'ını çalışmaya, üretmeye ve yeni kaynak yaratmaya ihtiyacı var. Galatasaray'ın ihtiyacı olan konularda yeteri kadar bilgi sahibiyim. İstediğimiz yetkilerde öncelikli mevcut borçların yapılanması konusu var. Kredilere karşı gösterilmiş temlikler, kendi haline terk edilmiş gayrimenkuller, kira kontratlarının yapılandırılması var. Galatasaray'a yeni kaynak yaratma isteği var. Benim derdim günü kurtarmak için gereksiz faaliyetlerde bulunmak değil, Galatasaray'ın geleceğini yaratmak ve bize verilen emaneti daha yukarıya taşımaktır." 

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 15:53
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Önümüzdeki Sezon Yine şampiyon Olacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ