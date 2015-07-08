İSTANBUL

Sarı-kırmızılı kulübün, Galatasaray Adası'nda, İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Fatih İşbecer, Hasan Murat Atay, İsmail Sarıkaya, Alper Narman, Ali Yüce, Selim Arda Üçer ve Burçin Aslan'ın da hazır bulunduğu temmuz ayı divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, transferde sabırlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezon şampiyon olduklarını hatırlatan Özbek, "Şampiyon takımın başarılı bir omurgası var. Bu omurganın üzerine yapılacak birkaç takviyeyle önümüzdeki sezon yine şampiyon olacağız. Rakiplerimiz, gördüğünüz gibi hocalarını değiştirmiş, şampiyonlukta hüsrana uğramış, futbolcularını satıyor. Yani bir tasfiye halindeler. Taraftarlardan gelecek reaksiyonu engellemek için alelacele, ne kadar doğru yapıldığı tartışılabilir, böyle bir transfer silsilesine girdiler. Yapılan işin doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz" diye konuştu.

"Rakiplerimiz gibi aceleci değiliz"

Galatasaray Kulübü Başkanı, takımdaki eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz eksiklerimizi gördük. Buna bağlı olarak transferlerimizi yapıyoruz. Rakiplerimiz gibi aceleci değiliz. Çünkü onların Avrupa maçları temmuzun sonuna doğru başlıyor. Bizim maçlarımız ise ağustosun ortalarında başlıyor. Dolayısıyla bizim hazırlık için yapılacak transferlerin yerinde ve belli bir ekonomide olması için zamanımız var. Aceleyle yapılan transferlerde her zaman hata yapma şansı yüksektir ve çok yüksek paralar konuşulur. Bugün vasat bir oyuncunun değeri, kulüplere maliyeti 8-9 milyon avro civarındadır. Bu düşünce çerçevesinde iyi transferleri uygun maliyetle yapıyoruz. Podolski transferi bunun örneklerinden biridir. Podolski'de acele etseydik, 3-4 milyon avro daha fazla ödeme zorunda kalacaktık. Bu konuda sabırlı olmak lazım."

"Derdim Galatasaray'ın geleceğini yaratmak"

Dursun Özbek, yönetim kurulunun talebi üzerine 11 Temmuz Cumartesi günü olağanüstü genel kurulun gerçekleştirileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu istedik çünkü Galatasaray'ını çalışmaya, üretmeye ve yeni kaynak yaratmaya ihtiyacı var. Galatasaray'ın ihtiyacı olan konularda yeteri kadar bilgi sahibiyim. İstediğimiz yetkilerde öncelikli mevcut borçların yapılanması konusu var. Kredilere karşı gösterilmiş temlikler, kendi haline terk edilmiş gayrimenkuller, kira kontratlarının yapılandırılması var. Galatasaray'a yeni kaynak yaratma isteği var. Benim derdim günü kurtarmak için gereksiz faaliyetlerde bulunmak değil, Galatasaray'ın geleceğini yaratmak ve bize verilen emaneti daha yukarıya taşımaktır."