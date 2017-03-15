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Ömer Faruk Yurtseven NBA draftına katılacak

NCAA Basketbol Ligi takımlarından North Carolina State forması giyen Türk oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, bu yılki Amerikan Basketbol Ligi (NBA) draftına katılacağını bildirdi.

Ömer Faruk Yurtseven NBA draftına katılacak

NCAA Basketbol Ligi takımlarından North Carolina State forması giyen Türk oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, bu yılki Amerikan Basketbol Ligi (NBA) draftına katılacağını bildirdi.

15 Mart 2017 Çarşamba 12:01
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Ömer Faruk Yurtseven NBA draftına katılacak

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından North Carolina State forması giyen Türk oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, bu yılki Amerikan Basketbol Ligi (NBA) draftına katılacağını bildirdi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 18 yaşındaki basketbolcunun kararıyla ilgili açıklama yapan North Carolina State basın sözcüsü Craig Hammel, Ömer Faruk Yurtseven'in 2017 NBA draftında kendini deneyeceğini, tekrar NCAA Basketbol Ligi'ne dönme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Türk pivot takımı North Carolina State'te bu sezon 5,9 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk YurtsevenNBANCAA Basketbol Ligi
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