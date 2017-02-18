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Olympiakos maçının biletleri tükendi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Liginde sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın biletleri tükendi.

Olympiakos maçının biletleri tükendi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Liginde sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın biletleri tükendi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:34
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Olympiakos maçının biletleri tükendi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 23. haftasında 23 Şubat Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın biletleri tükendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "23 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak THY Avrupa Ligi 23. hafta maçı olan Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasının satışa çıkarılan tüm biletleri tükenmiştir." denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe taraftarına karşılaşmaya gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOlympiakos MaçıThy Avrupa Ligi
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