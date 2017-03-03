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Ölümden döndü, formasını istiyor

UEFA Bölgeler Kupası elemelerinde kafatası kırılan ve ciddi bir hayati tehlike yaşayan Mert Arslanalp, Türkiye'de düzenlenecek finallerde yeniden formasına kavuşmak için çalışıyor.

Ölümden döndü, formasını istiyor

UEFA Bölgeler Kupası elemelerinde kafatası kırılan ve ciddi bir hayati tehlike yaşayan Mert Arslanalp, Türkiye'de düzenlenecek finallerde yeniden formasına kavuşmak için çalışıyor.

03 Mart 2017 Cuma 12:59
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Ölümden döndü, formasını istiyor

UEFA'nın amatör futbol dalındaki tek turnuvası olan UEFA Bölgeler Kupası'nın Moldova'daki elemelerinde ciddi bir sakatlık geçiren genç futbolcu Mert Arslanalp, 3 aylık tedavisinin ardından yeniden futbola dönmenin hayallerini kuruyor. 

Moldova'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası eleme etabı finalinde İsviçre'nin Cenevre takımına karşı oynanan müsabakanın son dakikalarında başına aldığı darbe nedeniyle kafatasında 3,5 santimetre çökme ve kırık meydana gelen, ciddi hayati tehlike riskiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Mert Arslanalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen 3 ayın ardından antrenmanlara başladığını söyledi.

İstanbul Bölge Karması'nın Türkiye'yi temsilen bulunduğu organizasyonda yaşadığı sakatlığın ardından, Moldova'da 5,5 saat süren bir ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Türkiye'ye dönebildiğini aktaran Mert, "Ne olursa olsun ay-yıldızlı forma için mücadele vermek çok güzel bir duygu. Maçın bitimine 5 dakika kala başıma bir darbe aldım ve sonrasını hatırlamıyorum. Benim verdiğim pasta 75. dakikada golü bulmuştuk. On dakika sonra ise kafatasım kırıldı. Gözümü hastanede açtım. Tüm yetkililerimiz her türlü desteği verdiler. Bu sayede de çok hızlı kendimi toparlayabildim." diye konuştu.

Türkiye'ye dönmesinin ardından tedavisini ve çalışmalarını aksatmadığını dile getiren genç oyuncu, "Hocamın takdirini kazanabilmek için evime döndüğüm günden bu yana elimden geleni yapıyorum. Yavaş yavaş toplu oyunlara başladım. İnşallah tekrar takıma döneceğim ve arkadaşlarıma katılacağım." ifadelerini kullandı.

"Takıma dönüş muhteşem olur"

İstanbul Bölge Karması Teknik Direktörü Kamil Doygun'un kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Mert Arslanalp, şunları söyledi:

"Takıma dönebilmek benim için çok önemli. Takım arkadaşlarımın yanında olmayı hak ettiğime hocam inandığı gün, ben de kesinlikle kadroya dahil olurum. Yeniden takıma dönüş muhteşem olur. Böyle bir sakatlık sonrası bana gösterilen ilginin ardından eğer iyi bir performans veremezsem, kendimi sorgularım. Kesinlikle iyi performans göstermem lazım."

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFAMert Arslanalp
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