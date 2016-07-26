Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Olimpiyatta ev sahibi olmak avantajlı

Yaz olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler, 10 kez madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Olimpiyatta ev sahibi olmak avantajlı

Yaz olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler, 10 kez madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

26 Temmuz 2016 Salı 13:16
441 Okunma
Olimpiyatta ev sahibi olmak avantajlı

İSTANBUL - Yaz olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler, son iki oyunda madalya sayılarında büyük artış gerçekleştirerek ev sahibi olmanın avantajlarını en iyi biçimde kullandı.

Pekin 2008'de Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez zirvede yer alırken, Londra 2012'de ise Büyük Britanya'nın son 100 yıldaki en başarılı olimpiyat oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de 2008'de yapılan olimpiyatta ev sahibi ülke, organizatör olma özelliğini çok iyi kullanarak ABD'nin üstünlüğüne son verdi.

Başkent Londra'da olimpiyatlara üçüncü kez ev sahipliği yapan Büyük Britanya, 29 altın, 17 gümüş ve 19 bronz madalya ile toplamda 65 madalya kazandı ve son 100 yıldaki en başarılı olimpiyatlarını yaşadı.

Rio'da 5-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Brezilya'nın da son olimpiyatlara göre daha başarılı olması bekleniyor.

27 olimpiyatın 10'unda ev sahipleri lider

Bugüne kadar dünya savaşları dışında gerçekleştirilen 27 olimpiyatın 10'unda ev sahibi ülkeler madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

1900 Paris'te Fransa, 1904 Saint Louis, 1932 ve 1984'de Los Angeles ile 1996 Atlanta'da ABD, 1908 Londra'da Büyük Britanya, 1912 Stockholm'de İsveç, 1936 Berlin'de Almanya, 1980 Moskova'da SSCB ve 2008 Pekin'de Çin, madalya sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmadı.

ABD, 4 ev sahipliğinden de birinci sırada çıkarken, 1896 Atina'da Yunanistan ve 1924 Paris'te Fransa ikinci oldu.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 13:16
Anahtar Kelimeler:
Olimpiyatönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ