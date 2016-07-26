Olimpiyatta ev sahibi olmak avantajlı

İSTANBUL - Yaz olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler, son iki oyunda madalya sayılarında büyük artış gerçekleştirerek ev sahibi olmanın avantajlarını en iyi biçimde kullandı.

Pekin 2008'de Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez zirvede yer alırken, Londra 2012'de ise Büyük Britanya'nın son 100 yıldaki en başarılı olimpiyat oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de 2008'de yapılan olimpiyatta ev sahibi ülke, organizatör olma özelliğini çok iyi kullanarak ABD'nin üstünlüğüne son verdi.

Başkent Londra'da olimpiyatlara üçüncü kez ev sahipliği yapan Büyük Britanya, 29 altın, 17 gümüş ve 19 bronz madalya ile toplamda 65 madalya kazandı ve son 100 yıldaki en başarılı olimpiyatlarını yaşadı.

Rio'da 5-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Brezilya'nın da son olimpiyatlara göre daha başarılı olması bekleniyor.

27 olimpiyatın 10'unda ev sahipleri lider

Bugüne kadar dünya savaşları dışında gerçekleştirilen 27 olimpiyatın 10'unda ev sahibi ülkeler madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

1900 Paris'te Fransa, 1904 Saint Louis, 1932 ve 1984'de Los Angeles ile 1996 Atlanta'da ABD, 1908 Londra'da Büyük Britanya, 1912 Stockholm'de İsveç, 1936 Berlin'de Almanya, 1980 Moskova'da SSCB ve 2008 Pekin'de Çin, madalya sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmadı.

ABD, 4 ev sahipliğinden de birinci sırada çıkarken, 1896 Atina'da Yunanistan ve 1924 Paris'te Fransa ikinci oldu.