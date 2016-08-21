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Olimpiyatların son gününde Türk sporcular, güreş ve atletizmde mücadele edecek

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular, bugün güreş ve atletizmde mücadele verecek.

Olimpiyatların son gününde Türk sporcular, güreş ve atletizmde mücadele edecek

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular, bugün güreş ve atletizmde mücadele verecek.

21 Ağustos 2016 Pazar 12:26
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Olimpiyatların son gününde Türk sporcular, güreş ve atletizmde mücadele edecek
RIO DE JANEIRO

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular, bugün güreş ve atletizmde mücadele verecek.

Olimpiyat oyunlarının tamamlanacağı 17. günde, güreşte Mustafa Kaya ve İbrahim Bölükbaşı, atletizmde Bekir Karayel, Ercan Muslu ve Kaan Kigen Özbilen Türkiye'yi temsil edecek.

Erkekler serbest stil güreş 65 kiloda Mustafa Kaya, ilk turda Kübalı Alejandro Enrique Valdes Tobier ile karşılaşacak.

İbrahim Bölükbaşı da erkekler serbest stil 97 kilo ilk turunda İranlı Rıza Muhammed Ali Yazdani ile karşı karşıya gelecek.

Atletizm erkekler maratonda ise Türkiye adına Bekir Karayel, Ercan Muslu ve Kaan Kigen Özbilen yarışacak.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin ev sahipliği yaptığı 2016 Olimpiyat Oyunları, yarın TSİ 02.00'de başlayacak kapanış seremonisi ile son bulacak.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 12:27
Anahtar Kelimeler:
RioOlimpiyatGüreşAtletizm - Önce Vatan Gazetesi
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