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Olimpiyatlar ilk kez Brezilya'da

1896 yılından bu yana gerçekleştirilen olimpiyat oyunları, ilk kez Brezilya'da düzenlenecek.

Olimpiyatlar ilk kez Brezilya'da

1896 yılından bu yana gerçekleştirilen olimpiyat oyunları, ilk kez Brezilya'da düzenlenecek.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 13:02
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Olimpiyatlar ilk kez Brezilya'da

 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen olimpiyat oyunları, ilk kez Brezilya'da düzenlenecek.

Modern olimpiyatların başladığı 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen 27 olimpiyat organizasyonundan 16'sı Avrupa, 6'sı Kuzey Amerika, 3'ü Asya ve 2'si de Avustralya kıtasında yapıldı.

Düzenlendiği kentin adıyla anılan olimpiyat oyunları, bugüne kadar 18 ülkenin toplam 22 kentinde gerçekleştirildi. 1904 yılında Saint Louis, 1932 ve 1984'te Los Angeles, 1996 yılında da Atlanta kentinde olimpiyat oyunları yapılan ABD, toplam 4 organizasyonla, bugüne kadar olimpiyat heyecanının en fazla yaşandığı ülke oldu.

ABD'den sonra olimpiyat oyunlarına en fazla ev sahipliği yapan ülke, 3 organizasyonla İngiltere olurken, Yunanistan, Fransa, Avustralya ve Almanya da ikişer kez olimpiyat oyunlarının organizasyonunu üstlendi.

Çin, İspanya, Güney Kore, SSCB, Kanada, Meksika, Japonya, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Belçika ve İsveç olimpiyatlara birer kez ev sahipliği yaptı.

Londra 3 olimpiyata ev sahipliği yaptı

Olimpiyat oyunlarına bugüne kadar en fazla ev sahipliği yapan kent, İngiltere'nin başkenti Londra (1908, 1948 ve 2012) oldu.

Müslüman ülkelere verilmedi

Olimpiyatları düzenleme hakkı bugüne dek nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelere verilmedi. İstanbul, İskenderiye, Kahire, Kuala Lumpur, Taşkent, Bakü ve Doha, toplam 14 kez adaylık başvurusu yaparken, hiçbirinde oylamayı geçemedi.

Türkiye, İstanbul'la 5 kez adaylık başvurusunda bulunup, 3 kez resmi aday statüsü kazandı ama yapılan oylamalarda olimpiyat düzenleme hakkını elde edemedi.

31. Yaz Olimpiyat Oyunları

Rio Olimpiyatları, ''31. Yaz Olimpiyat Oyunları'' olarak anılacak olmasına karşın, bugüne kadar gerçekleştirilecek 28. olimpiyatlar olarak tarihe geçecek.

Almanya'nın Berlin kentinde yapılması planlanan 1916 Olimpiyatları, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleştirilemedi. 1940 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya verilen olimpiyat oyunlarının organizasyonu, Japonya ile Çin arasında çıkan savaş nedeniyle bu kentten alınarak Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye verildi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine bu kent de organizasyonu gerçekleştiremedi. 1944'te Londra'da düzenlenmesi planlanan olimpiyat oyunları da yine İkinci Dünya Savaşı yüzünden yapılamadı.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 13:04
Anahtar Kelimeler:
Olimpiyat OyunlarıBrezilyaABDÇinIspanyaGüney KoreSSCBKanadaMeksikaJaponyaİtalyaFinlandiyaHollandaBelçika
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