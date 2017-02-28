Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Pekka Niemela, Türkiye'nin ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yer almasının, olimpiyatlar için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Kuzey Disiplini Dünya Şampiyonası'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Niemela, Türkiye'de gelişen kayakla atlama sporu, Erzurum'da düzenlenen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kayakla atlamada Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yer almalarının Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları için tecrübe olduğunu aktaran Fin antrenör, "Türkiye adına kayakla atlamada son iki yılda birçok ilke imza attık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk kez Dünya Şampiyonası'na katılma başarısı gösterdik. Daha da fazlasını yapmak istiyoruz. Olimpiyatlar için önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.

- "Artık Türkiye de kayakla atlamada var diyebiliriz"

Niemela, Dünya Şampiyonası'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olma unvanını kazanan Fatih Arda İpcioğlu adına çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gelecek yıllarda daha fazla aşama kaydedeceğine inandığını ifade eden Niemela, "Kayakla atlama dünyasında medya, taraftarlar ve takımlar Türkiye'nin şampiyonada yer almasını memnuniyetle karşılıyor. Artık Türkiye de kayakla atlamada var diyebiliriz." şeklinde konuştu.

- "EYOF, kış sporları için Türkiye adına güzel bir adımdı"

EYOF'a katılan ülkelerin, Erzurum'daki tesislerin kalitesinden çok memnun kaldığını vurgulayan tecrübeli antrenör, "EYOF, kış sporları için Türkiye adına güzel bir adımdı. Stat ve tesisler gerçekten harikaydı." yorumunu yaptı.

Organizasyonun harika bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirten Niemela, "İklim kış sporları için yeterliydi. EYOF'a katılan sporcu, antrenör ve takımlardan olumlu yorumlar aldım. Organizasyon boyunca heyecanlı olduklarını gözlemledim." diye konuştu.

- "Kış sporları için inşa edilen tesisler dikkatleri çekti"

Kış sporlarının başarılı ülkelerinden Finlandiya'da medyanın son yıllarda Türkiye'deki gelişen kış sporlarına ilgi göstermeye başladığını anlatan Niemela, "Ülkemdeki medya ve insanlardan Türkiye'deki yatırımlar ve kış sporlarının gelişimi hakkında birçok soru aldım. Türkiye'nin kış sporlarındaki gelişiminin ve alınan sonuçların farkına vardılar. Kış sporları için inşa edilen tesisler dikkatleri çekti." diyerek sözlerini tamamladı.