Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87563
ALTIN
145.258
DOLAR
3.6090
STERLIN
4.4825
EURO
3.8208
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
YGS’de başarıyı yakalamanın yolları
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
!f İstanbul filmleri 'şifa' verecek
"Her türlü darbeye hayır"
"Her türlü darbeye hayır"
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
Romanlar için istihdam projesi
Romanlar için istihdam projesi

"Olimpiyatlar için önemli bir adım attık"

Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Niemela, Türkiye'nin ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yer almasının, olimpiyatlar için önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Olimpiyatlar için önemli bir adım attık"

Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Niemela, Türkiye'nin ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yer almasının, olimpiyatlar için önemli bir adım olduğunu söyledi.

28 Şubat 2017 Salı 12:19
14 Okunma
"Olimpiyatlar için önemli bir adım attık"

Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Pekka Niemela, Türkiye'nin ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yer almasının, olimpiyatlar için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Kuzey Disiplini Dünya Şampiyonası'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Niemela, Türkiye'de gelişen kayakla atlama sporu, Erzurum'da düzenlenen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kayakla atlamada Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yer almalarının Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları için tecrübe olduğunu aktaran Fin antrenör, "Türkiye adına kayakla atlamada son iki yılda birçok ilke imza attık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk kez Dünya Şampiyonası'na katılma başarısı gösterdik. Daha da fazlasını yapmak istiyoruz. Olimpiyatlar için önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.

- "Artık Türkiye de kayakla atlamada var diyebiliriz"

Niemela, Dünya Şampiyonası'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olma unvanını kazanan Fatih Arda İpcioğlu adına çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gelecek yıllarda daha fazla aşama kaydedeceğine inandığını ifade eden Niemela, "Kayakla atlama dünyasında medya, taraftarlar ve takımlar Türkiye'nin şampiyonada yer almasını memnuniyetle karşılıyor. Artık Türkiye de kayakla atlamada var diyebiliriz." şeklinde konuştu.

- "EYOF, kış sporları için Türkiye adına güzel bir adımdı"

EYOF'a katılan ülkelerin, Erzurum'daki tesislerin kalitesinden çok memnun kaldığını vurgulayan tecrübeli antrenör, "EYOF, kış sporları için Türkiye adına güzel bir adımdı. Stat ve tesisler gerçekten harikaydı." yorumunu yaptı.

Organizasyonun harika bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirten Niemela, "İklim kış sporları için yeterliydi. EYOF'a katılan sporcu, antrenör ve takımlardan olumlu yorumlar aldım. Organizasyon boyunca heyecanlı olduklarını gözlemledim." diye konuştu.

- "Kış sporları için inşa edilen tesisler dikkatleri çekti"

Kış sporlarının başarılı ülkelerinden Finlandiya'da medyanın son yıllarda Türkiye'deki gelişen kış sporlarına ilgi göstermeye başladığını anlatan Niemela, "Ülkemdeki medya ve insanlardan Türkiye'deki yatırımlar ve kış sporlarının gelişimi hakkında birçok soru aldım. Türkiye'nin kış sporlarındaki gelişiminin ve alınan sonuçların farkına vardılar. Kış sporları için inşa edilen tesisler dikkatleri çekti." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kayakla Atlama Milli TakımıPekka NiemelaDünya şampiyonasıOlimpiyatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Tek rakibimiz Medipol Başakşehir'
'Tek rakibimiz Medipol Başakşehir'
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Basketbol hayatını değiştirdi
Basketbol hayatını değiştirdi
Bursaspor kafilesine saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Bursaspor kafilesine saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Lider VakıfBank, Uralochka-NTMK ile karşılaşacak
Lider VakıfBank, Uralochka-NTMK ile karşılaşacak
Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı
Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ