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Olimpiyat vizesi parmaklarının ucunda

Voleybolda, 2012 Londra Olimpiyatları elemelerinde Rusya'yı 3-1 yenen Türkiye, finale yükseldi. "Filenin Sultanları", Polonya'yı bekliyor.

Olimpiyat vizesi parmaklarının ucunda

Voleybolda, 2012 Londra Olimpiyatları elemelerinde Rusya'yı 3-1 yenen Türkiye, finale yükseldi. "Filenin Sultanları", Polonya'yı bekliyor.

06 Mayıs 2012 Pazar 12:52
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Olimpiyat vizesi parmaklarının ucunda

     Voleybolda, 2012 Londra Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri yarı final maçında Rusya'yı 3-1 yenen Türkiye, finale yükseldi.
     ''Filenin Sultanları'', Polonya'nın rakibi olarak adını finale yazdıran ikinci takım oldu.
     Maçın ardından milli takım oyuncuları ve teknik ekip büyük sevinç yaşarken, salonun tamamını dolduran seyirciler, maç boyunca milli takıma müthiş bir destek verdi.
     Türkiye, saat 17.30'da yapılacak final maçında Polonya ile mücadele edecek. (A) Milli Takım, bu mücadeleyi de kazanırsa 2012 Londra Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.
Bu arada, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve diğer davetliler ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Bakan Kılıç: Tarih yazacağız
     Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Olimpiyat vizesini alacağız diye bakıyorum. Tarihi bir gün olur diye düşünüyorum. Olimpik branşlarda ilk defa olimpiyatlara gitmeye hak kazanırız. Tarih yazacağız'' dedi.
Elemelerin ardından 8 takımdan birinin kota kazanacağının altını çizen Kılıç, "O, 8 takımdan birisinin Türkiye olmasını arzuluyoruz'' dedi.

Türkiye olimpiyat yolunda son virajda
     (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, olimpiyatlar öncesindeki son viraja girdi.
     Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Türkiye'nin, 2012 Londra Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri yarı finalinde Rusya'yı 3-1 yenerek finale yükselmesinin ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, ancak hala yolun başında olduklarını söyledi.
     Karabıyık, ''Hala yolun başındayız diyorum, çünkü buradan tek takım çıkacak ve ha yolun başında elenmişsiniz, ha sonunda değişmiyor'' diye konuştu.
     Başkan Karabıyık, milli takımın, Polonya karşısında da aynı mücadeleyi göstereceğine inandığını da kaydetti.
     (A) Milli Bayan Voleybol Takımı'nın Brezilyalı antrenörü Marco Motta ise genel olarak takımının fiziksel ve mental performansından çok memnun kaldığını belirterek, ''Çok zor bir maç oldu. Rusya çok uzun bir takım ve çok önemli oyuncuları var. Biz ise onlara göre kısayız. İlk 2 sette hep geriden gelerek öne geçtik. 2. setin sonlarına doğru oyunu kontrolümüz altına aldık. Polonya karşısında da başarılı olacağımıza inanıyorum'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 04:55
Anahtar Kelimeler:
Sultanlar
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