Olimpiyat meşalesi yola çıkacak

ATİNA

Yunanistan Olimpiyat Komitesi'nden (HOC) yapılan açıklamaya göre, Atina Panathenaic Stadında yapılacak meşalenin devir teslim törenine, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne katılacak.

Meşalenin Yunanistan'daki son taşıyıcısı, dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Pyrros Dimas ve Çinli cimnastikci Li Ning olacak.

Meşale Panathenaic Stadına, dünya kürek şampiyonu Christina Giazitzidou'nun ellerinde gelecek, dünya cimnastik şampiyonu Vasilis Tsolakidis ve dünya kürek şampiyonu Alexandra Tsiavou tarafından taşınacak.

Meşale Prenses Anne'a beş çocuk eşliğinde, Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos tarafından verilecek.

Törende sembolik rahibeler tarafından bir müzik ve dans gösterisi sunulacak.

Çocuklar, Olimpiyatlara katılacak Yunan takımına ''Yunanistan, başarabilirsin'' şeklindeki sloganlarla başarı dileyecek.

Olimpiyat meşalesi 18 Mayıs Cuma günü Eleftherios Venizelos Havalimanından yola çıkarak Londra'ya ulaşacak.

10 Mayıs'ta, tarihi Olimpia kasabasında yakılan olimpiyat ateşi Yunanistan içinde dolaştırılmıştı.