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Olimpiyat meşalesi Backham'a emanet

Yunanistan'ın Olimpia kentinde yakılan Olimpiyat Meşalesi'ni İngiltere'ye David Beckham getirecek.

Olimpiyat meşalesi Backham'a emanet

Yunanistan'ın Olimpia kentinde yakılan Olimpiyat Meşalesi'ni İngiltere'ye David Beckham getirecek.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:30
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Olimpiyat meşalesi Backham'a emanet

Olimpiyat organizatörleri, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Beckham'ın, cuma günü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne ile birlikte meşaleyi Yunanistan'dan İngiltere'ye getireceğini açıkladı. 

Olimpiyat Meşalesi, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşmadan önce ülke içinde 12 bin 875 kilometre yol katedecek. 
Londra'nın olimpiyat oyunlarına evsahipliği yapması için 2005 yılındaki destek delegasyonunda yer alan Beckham, yarın başkent Atina'da meşalenin devir teslim törenine katılacak.
Meşaleyi, İngiltere'deki turu çerçevesinde 70 gün boyunca, 8 bin kişi taşıyacak.
Olimpiyatlar, 27 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:31
Anahtar Kelimeler:
Olimpiyat Meşalesi Backhama Emanet
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