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'Olaylarda ciddi azalma var ama yeterli değil'

Passolig Genel Müdürü Kazancı, passolig sistemi sayesinde statlarda olay çıkaran taraftarın tespiti konusunda çok önemli bir noktaya gelindiğini bildirdi.

'Olaylarda ciddi azalma var ama yeterli değil'

Passolig Genel Müdürü Kazancı, passolig sistemi sayesinde statlarda olay çıkaran taraftarın tespiti konusunda çok önemli bir noktaya gelindiğini bildirdi.

16 Haziran 2017 Cuma 13:07
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'Olaylarda ciddi azalma var ama yeterli değil'

MALATYA -  Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yaptığı açıklamada, passolig kartının taraftarların sevdikleriyle güven içinde statlara gidebilmelerini sağladığını, 14 Nisan 2014'te uygulanmaya başlanan yeni yasal düzenlemeyle kağıt biletlerin yerini passolig kartlarına bıraktığını anımsattı. 

Kazancı, 2014'te hayata geçen e-bilet projesi kapsamında bugüne kadar 2 milyon 850 binden fazla sporseverin passolig kartı satın alarak takımlarını tribünlerde yalnız bırakmadığını belirterek, bir sezonda yaklaşık 900 bin kartın satıldığını söyledi.

Kazancı, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi veren Kazancı, şöyle devam etti:

"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, sadece maça giden taraftarı tespit etmekten ziyade o maça girişi ve daha sonraki süreci, olay çıkaran taraftara verilen müeyyideye kadar olan bölümü kapsıyor. Olay çıkaran taraftarın tespiti konusunda çok önemli bir noktaya gelindi. Çünkü statlara yapılan altyapı yatırımı çok ciddi. Şampiyonlar Ligi finallerinin bile yayınlanacağı şekilde altyapı ve kablolama çalışması yapılıyor. Dolayısıyla taraftar tespiti konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını, bu sistemin artık ciddi bir yerlere geldiğini söyleyebiliriz. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun çıktığı 2014'ten bu yana bakıldığında olaylarda da ciddi bir azalma var ama bu yeterli değil. Başta Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), devletimizin ve bizlerin ortak amacı olayları sıfıra indirmek. Bu konuda da ciddi ve gayretli çalışmalar yapılıyor."

"Beşiktaş seyirci sayısını yaklaşık yüzde 60 artırdı"

Beşiktaş'ın yeni stadını kullanmasıyla seyirci sayısını da artırdığına dikkati çeken Kazancı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş seyirci sayısını yaklaşık yüzde 60 artırdı. Taraftar ortalaması olarak da 30 binin üzerine çıkarak hem sportif anlamda şampiyonluğu hem de taraftar sayısı açısından şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray onu takip eden takımlar oldu ama bu iki takımda da düşüşler olduğunu görebiliyoruz. Bu iki takım şampiyonluk yarışından biraz geri kaldığı için son haftalarda bu takımların seyirci sayısında düşüş olduğunu görüyoruz. Yeni yapılan statlara biraz da takımın sportif başarısı eklenince seyirci sayısı mutlaka artıyor, bunu net şekilde görüyoruz. Geçen yıl sonunda Konyasporlu taraftar sayısı Trabzon'dan fazla iken bu yıl Trabzonspor taraftarı, Konyaspor logolu kart sayısını geçti ve 4. sıraya yükseldi."

AA

Anahtar Kelimeler:
OlayPassolig Genel Müdürü
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