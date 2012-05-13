Olaylara karışan 47 kişiye gözaltı

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten maçın ardından çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 47 taraftarı gözaltına aldı.



Bu arada, olaylara ilişkin stat ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Gözaltındakilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.