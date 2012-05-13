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Olaylara karışan 47 kişiye gözaltı

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı.

Olaylara karışan 47 kişiye gözaltı

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı.

13 Mayıs 2012 Pazar 13:17
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Olaylara karışan 47 kişiye gözaltı

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten maçın ardından çıkan olaylara karıştığı gerekçesiyle, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 47 taraftarı gözaltına aldı.

Bu arada, olaylara ilişkin stat ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.
Gözaltındakilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 13.05.2012 05:18
Anahtar Kelimeler:
Olaylara Karışan 47 Kişiye Gözaltı
Yorumlar
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recep bulut 2012-05-13 17:29:34

fenerbahçe maçından sonra polis araçlarını deviren snra fotoğraf çektiren hasta insanlar tutuklanıp bir ay sorgusuz ceza evine konmalı en ağır ceza verilmeli ömür boyu stadlara girişi yasaklanmalı

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