Olay çıkaran taraftarlara tutuklama istemi

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak Kadıköy Adliyesi'ne gönderilen 48 kişi, savcılıkça, ''polise mukavemet'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''toplumda infial yaratmak'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Kadıköy Adliyesi'ne getirilen 48 kişinin evrakları, 3 savcı tarafından incelendi.

Savcılık, bu kişileri, ''polise mukavemet'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''toplumda infial yaratmak'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.