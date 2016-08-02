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Okçulukta favori Güney Kore

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Güney Kore'nin favori gösterildiği okçulukta, Türkiye'yi kadınlar klasik yayda Begül Löklüoğlu ve erkekler klasik yayda Mete Gazoz temsil edecek.

Okçulukta favori Güney Kore

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Güney Kore'nin favori gösterildiği okçulukta, Türkiye'yi kadınlar klasik yayda Begül Löklüoğlu ve erkekler klasik yayda Mete Gazoz temsil edecek.

02 Ağustos 2016 Salı 10:09
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Okçulukta favori Güney Kore

 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Güney Kore'nin favori gösterildiği okçulukta, Türkiye'yi kadınlar klasik yayda Begül Löklüoğlu ve erkekler klasik yayda Mete Gazoz temsil edecek.

31. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk müsabakaları, 5-12 Ağustos tarihlerinde Sambodromo'da yapılacak.

Otoriteler, hem takım hem de tekler şampiyonlukları için en büyük şansı, Atina, Pekin ve Londra Olimpiyatları'nda büyük başarı kazanan Güney Koreli okçulara tanıyor.

Güney Kore, 2012 Londra'da 3 altın, 1 bronz madalya kazanmıştı. Güney Kore, bu dalın olimpiyatlara girdiği 1988 yılından bu yana 7. kez üst üste şampiyon oldu.

Güney Kore'yi okçulukta zorlayabilecek ülkeler arasında Çin, İtalya ve ABD gösteriliyor.

Okçulukta, kadınlar klasik yayda Yasemin Ecem Anagöz, erkekler klasik yayda ise Mete Gazoz Türkiye adına mücadele edecek.

Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz, İngiltere'nin Nottingham kentinde düzenlenen Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. 

Kuralları

Okçuluk alanı genellikle kuzey-güney yönünde uzanan dik bir çim sahadır.

Atışlar 70 metre üzerinden kuzey yönüne doğru yapılır. Sıkıca sarılmış hasırdan oluşan daire biçimli hedefin çapı 1,22 metre, kalınlığı 10 santimetredir. Hedefin ön yüzü çeşitli renklerde çemberler çizilmiş bir bezle kaplanır. Merkezden dışa doğru 9, 7, 5, 1 olarak numaralandırılmış çemberler puanı hesaplamada kullanılır. Hedeflerin büyüklüğü atış mesafesine göre değişir.

Müsabakalar, olimpik ve makaralı yay olmak üzere 2 ana kategoride bireysel ve takım olarak yapılır.

Tarihi

Okun keşfinden sonra eski dönem halklar tarafından müzik ve diğer sanat dallarından ayırt edilmeksizin ustalık gerektiren bir maharet olarak kabul edilen okçuluk sporunun beşiği olarak İngiltere ve İskoçya gösteriliyor.

İlk okçuluk dernekleri 16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere'de kurulurken, ilk uluslararası müsabaka, 1900 yılında İngiltere ile Fransa arasında yapıldı. 19. yüzyılda İngiltere'den ABD'ye geçen okçuluk sporu, gerçek anlamda bir spor niteliğini 1930'larda kazandı.

Olimpiyat Oyunları'nda erkekler okçuluk yarışmalarına 1900'de başlandı. 1920'den sonra uzun süre oyunlar dışında tutulan okçuluk yarışmaları, 1972'den sonra yeniden olimpiyatlara dahil edildi.

Uluslararası Okçuluk Federasyonu (FITA), Belçika, Fransa, Polonya ve İsveç'in girişimleriyle 1931'de kuruldu, İngiltere 1932'de, ABD ise 1933'de federasyona katıldı.

Modern okçuluk sporu Türkiye'de 1937'de başlamakla birlikte ancak 1960'larda gelişti. Türkiye Okçuluk Federasyonu ise 1961'de kuruldu.

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 10:12
Anahtar Kelimeler:
2016 Rio Olimpiyat OyunlarıGüney KoreYasemin Ecem AnagözMete Gazoz
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