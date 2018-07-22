Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Okçulukta altın madalya
Son Dakika
Okçulukta altın madalya
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Okçulukta altın madalya

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı.

Okçulukta altın madalya

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:03
0 Okunma
Okçulukta altın madalya

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmaları tamamlandı.

Şampiyonanın son gününde milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde dünya 6 numarası Güney Koreli Lee Woo Seok ile karşılaştı.

Dünya klasmanında 32. basamakta bulunan 19 yaşındaki Mete, rakibini 6-5 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Türkiye, takım yarışmalarında ise iki bronz madalya elde etti. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'in yer aldığı Makaralı Yay Kadın Takımı, bronz madalya kazandı.

Bireysel müsabakalarda Yeşim Bostan, kadınlar makaralı yayda 4. oldu. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'nın oluşturduğu Makaralı Yay Karışık Takımı da 4. sırayı aldı.

Türkiye, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Gençlere yatırım yaptıklarını vurgulayan Topaloğlu, "Bu yatırımın karşılığını alıyoruz. Mete Gazoz önemli bir başarı elde etti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Türkiye'nin, okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını Tokyo'da alacağına yürekten inanıyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Okçuluk Dünya KupasıAltın MadalyaMilli Sporcu Mete GazozOkçulukta Altın Madalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya
"Yine de o fotoğrafı çektirirdim"
"Yine de o fotoğrafı çektirirdim"
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
İstanbul Boğazı'nda yüzme şöleni
İstanbul Boğazı'nda yüzme şöleni
Özel sporcudan 'örnek' davranış
Özel sporcudan 'örnek' davranış
"Taraftarlarımızla gurur duyuyorum"
"Taraftarlarımızla gurur duyuyorum"
CAS, Milan'ın men cezasını kaldırdı
CAS, Milan'ın men cezasını kaldırdı
Trabzonspor Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi
Trabzonspor Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ