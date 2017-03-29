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Okçulukta açık hava sezonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, yarın Antalya'da başlıyor.

Okçulukta açık hava sezonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, yarın Antalya'da başlıyor.

29 Mart 2017 Çarşamba 10:11
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Okçulukta açık hava sezonu

Okçulukta, açık hava sezonunun ilk yarışması olan Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) tarafından, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenecek ve 4 gün sürecek organizasyonda, 10 ülkeden yaklaşık 700 sporcu ok atacak. Kadınlar ve erkeklerde klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak müsabakalar sonunda bireysel final atışları sonucuna göre 1. olan sporculara bin, 2. olan sporculara 750, 3. olan sporculara ise 500'er lira para ödülü dağıtılacak.

2009 yılında hayatını kaybeden federasyon başkan vekillerinden Kahraman Bagatır'ın anısına organize edilen turnuvada, bedensel engelli okçular da yarışacak.

TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu, geleneksel hale gelen yarışmanın, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Ülkemizin iklimi ve mevsimsel avantajlarından dolayı Avrupa'da açık hava sezonunu en önce biz açıyoruz. Bu nedenle turnuvaya yurt dışından yoğun katılım gerçekleşiyor." dedi.

Yarışmanın ardından, katılımcı ülkelerin Antalya'da kalarak çok uluslu kampa katılacaklarını dile getiren Topaloğlu, "Çok uluslu kamp, hem sporcularımızın kendisini geliştirmesi hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok faydalı oluyor. 3-16 Nisan tarihlerinde yabancı sporcular ve teknik ekipleri, Antalya'yı gezip tanıma fırsatı buluyor. Bizim için de sezona iyi bir başlangıç yapma imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına da başladıklarını kaydeden Topaloğlu, "Bu yaz yoğun bir dönem bizi bekliyor. Avrupa ve Dünya Kupası, Kulüpler Avrupa Şampiyonası ve Açık Hava Dünya Şampiyonası, önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki performansımızı yukarıya taşımak için ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
OkçulukOkçulukta Açık Hava SezonuTürkiye Okçuluk Federasyonu
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