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Off-road şenliklerinde kaza anları kamerada

Düzce'de gerçekleşen 14. Geleneksel DÜSOF Off-Road Şenlikleri'nde yaşanan kazalar araç kameralarına yansıdı.

Off-road şenliklerinde kaza anları kamerada

Düzce'de gerçekleşen 14. Geleneksel DÜSOF Off-Road Şenlikleri'nde yaşanan kazalar araç kameralarına yansıdı.

07 Ekim 2018 Pazar 17:51
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Off-road şenliklerinde kaza anları kamerada

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından Kaynaşlı İlçesi Yörükler Yaylası'nda düzenlenen organizasyonda, 49 araç ve 98 sporcu zorlu parkurda mücadele etti. 

Bu arada zorluk derecesi yüksek engelleri geçmeye çalışan sürücülerin geçirdiği kazalar, araçların içerisindeki kameralar tarafından kaydedildi.

S1 kategorisinde yarışan sürücülerden Burak Civak ve Şükrü Bilgiç'in kullandığı araç devrildi. Her iki sporcunun da yara almadan kurtulduğu kazada ters dönen aracı düzelten sporcular, yarışa devam etti.

Sürücü ve co-pilotun yaşadığı panik anlarının yer aldığı kayıtlarda sürücü Burak Civak'ın, kaza anında, "Nazlı kızım her şey senin için. Tuğçe seni çok seviyorum." dediği duyuluyor.  

AA

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Düzce Safari Off-Road KulübüDÜSOFKaza Anları Kamerada
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