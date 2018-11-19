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Obradovic 300. galibiyet için sahada

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında 300. galibiyetini almak için yarın THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen karşısında çıkacak.

Obradovic 300. galibiyet için sahada

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında 300. galibiyetini almak için yarın THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen karşısında çıkacak.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:22
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Obradovic 300. galibiyet için sahada

İSTANBUL - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 300. galibiyetini almak için yarın THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen'le karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımla önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede takımına 387 resmi maçta 299 galibiyet elde ettirdi.

THY Avrupa Ligi'nde yarın Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçtan da istediğini alması durumunda Obradovic'le 3. kez galibiyet dalyası yaşayacak.

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic, Fenerbahçe'yle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 206 maçta 171, THY Avrupa Ligi'nde 160 maçta 113, Türkiye Kupası'nda 16 maçta 12 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 5 maçta 3 galibiyet aldı.

Yüzde 77 galibiyet oranı

Fenerbahçe, Obradovic'le yüzde 77 galibiyet oranı yakaladı.

Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 387 maça çıktı.

Toplam 299 galibiyetle yüzde 77 gibi önemli bir kazanma oranı yakalayan Obradovic'ib takımı, bu sürede 88 defa da yenilgi aldı.

Obradovic'le 9 kupa

Fenerbahçe, başantrenörü Obradovic'le 5 yılda 9 kupa elde etti.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
ObradovicGalibiyetFenerbahçe Erkek Basketbol Takımı
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