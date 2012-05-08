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Nurcan Taylan'ın savunması hazır

Milli halterci Nurcan Taylan, dopingli çıkmasıyla ilgili olarak, savunmasını Guatemala'da yapacak.

Nurcan Taylan'ın savunması hazır

Milli halterci Nurcan Taylan, dopingli çıkmasıyla ilgili olarak, savunmasını Guatemala'da yapacak.

08 Mayıs 2012 Salı 12:00
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Nurcan Taylan'ın savunması hazır
ANKARA - Milli halterci Nurcan Taylan, dopingli çıkmasıyla ilgili alarak Uluslararası Halter Federasyonu'na (IWF) yazılı savunmasını gönderdi. 

Nurcan Taylan savunmasında, doping teşkil eden maddenin vücuduna bilgisi ve rızası olmaksızın sokulduğunu ilgililere anlatacak.
Başarılı sporcunun Avukatı Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunmayı yazılı olarak IWF'ye gönderdiklerini belirterek, ''Nurcan Taylan savunmasını 12 Mayıs Cumartesi günü Guatemala'nın Antigua kentinde yapacak. Doping tespiti var. Steroid kullandığı iddiası var. A ve B numuneleri pozitif çıktı. Ağır bir sorumluluk var. Doping teşkil eden maddenin, Nurcan'ın vücuduna izni ve rızası olmaksızın sokulduğunu iddia ediyoruz'' dedi.
Avukat Prof. Dr. Küçükgüngör, Nurcan'ın 1999 yılında bir kez daha doping yaptığının bilindiğini belirterek, ''Son doping olayının ikinci fiil olarak görülmesini istemiyoruz. Böyle olursa ömür boyu müsabakalardan men cezası gelebilir. Bunu istemiyoruz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 04:01
Anahtar Kelimeler:
Nurcan Taylan
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