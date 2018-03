Nounkeu Galatasaray'da

İSTANBUL -

, geçen sezon Gaziantepspor forması giyen Kamerunlu futbolcu Dany Achille Nouenko ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dany Achille Nouenko ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İMKB'ye yapılan bildirimde, Dany'nin transferi için Gaziantepspor'a 3 milyon 300 bin avro bonservis ödeneceği belirtilirken, ''Oyuncuya 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarının her biri için 1 milyon avro, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının her biri için de 1 milyon 200 bin avro sabit transfer ücreti ile her sezon için 10 bin avro maç başı ücreti ödenecektir'' denildi.