Nijerya, son 16 turu için avantaj yakaladı

ANKARA

Kupanın dokuzuncu gününde 3 maç oynandı. E Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, uzatma dakikalarında Philippe Coutinho ve Neymar ile bulduğu gollerle Kosta Rika'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla Brezilya 4 puanla grupta liderliğe yükselirken, son sırada yer alan Kosta Rika ise turnuvadan elendi.

Gruptaki diğer karşılaşmada İsviçre, Sırbistan'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi. Sırbistan'ın tek golünü Aleksandar Mitrovic atarken, İsviçre ise Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Puanını 4'e çıkararak averajla ikinci sıraya yükselen İsviçre, son maçlar öncesinde üst tur için avantaj yakaladı. Sırbistan ise Brezilya ile yapacağı son maç öncesinde 3 puanla 3'üncü sırada kaldı.

Nijerya ikinci sıraya yükseldi

D Grubu'ndaki ise Nijerya, Ahmed Musa'nın ikinci yarıdaki golleriyle Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda'yı 2-0 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. 3 puanla ikinci maçında tanışan Afrika temsilcisi, bu galibiyetle Hırvatistan'ın üst turu önceden garantilediği grubunda ikinci sıraya yükseldi.

İzlanda ise 1 puan ve averajla Arjantin'in önünde üçüncü sırada kaldı.



Puan durumu



E Grubu:

Takım O G B M A Y Av P Brezilya 2 1 1 0 3 1 +2 4 İsviçre 2 1 1 0 3 2 +1 4 Sırbistan 2 1 0 1 2 2 0 3 Kosta Rika 2 0 0 2 0 3 -3 0

D Grubu:

Takım O G B M A Y Av P Hırvatistan 2 2 0 0 5 0 +5 6 Nijerya 2 1 0 1 2 2 0 3 İzlanda 2 0 1 1 1 3 -2 1 Arjantin 2 0 1 1 1 4 -3 1

Program



Dünya Kupası'nda 23 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

G Grubu:



15.00 Belçika-Tunus (Spartak Stadı - Moskova)

F Grubu:

18.00 Güney Kore-Meksika (Rostov Arena - Rostov)

21.00 Almanya-İsveç (Fisht Stadı - Soçi)

