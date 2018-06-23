Nijerya, son 16 turu için avantaj yakaladı

ANKARA
Kupanın dokuzuncu gününde 3 maç oynandı. E Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, uzatma dakikalarında Philippe Coutinho ve Neymar ile bulduğu gollerle Kosta Rika'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla Brezilya 4 puanla grupta liderliğe yükselirken, son sırada yer alan Kosta Rika ise turnuvadan elendi.
Gruptaki diğer karşılaşmada İsviçre, Sırbistan'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi. Sırbistan'ın tek golünü Aleksandar Mitrovic atarken, İsviçre ise Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
Puanını 4'e çıkararak averajla ikinci sıraya yükselen İsviçre, son maçlar öncesinde üst tur için avantaj yakaladı. Sırbistan ise Brezilya ile yapacağı son maç öncesinde 3 puanla 3'üncü sırada kaldı.
Nijerya ikinci sıraya yükseldi
D Grubu'ndaki ise Nijerya, Ahmed Musa'nın ikinci yarıdaki golleriyle Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda'yı 2-0 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. 3 puanla ikinci maçında tanışan Afrika temsilcisi, bu galibiyetle Hırvatistan'ın üst turu önceden garantilediği grubunda ikinci sıraya yükseldi.
İzlanda ise 1 puan ve averajla Arjantin'in önünde üçüncü sırada kaldı.
Puan durumu
E Grubu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|Sırbistan
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Kosta Rika
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
D Grubu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Hırvatistan
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|Nijerya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|İzlanda
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|Arjantin
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
Program
Dünya Kupası'nda 23 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
G Grubu:
15.00 Belçika-Tunus (Spartak Stadı - Moskova)
F Grubu:
18.00 Güney Kore-Meksika (Rostov Arena - Rostov)
21.00 Almanya-İsveç (Fisht Stadı - Soçi)
AA