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Nijerya ile İzlanda ilk kez resmi maçta karşılaşacak

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda karşılaşacak Nijerya ile İzlanda, resmi maçlarda ilk kez birbirlerine rakip olacak.

Nijerya ile İzlanda ilk kez resmi maçta karşılaşacak

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda karşılaşacak Nijerya ile İzlanda, resmi maçlarda ilk kez birbirlerine rakip olacak.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:12
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Nijerya ile İzlanda ilk kez resmi maçta karşılaşacak

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yarın karşı karşıya gelecek Nijerya ile İzlanda, tarihlerindeki ilk resmi maça çıkacak.

Volgograd Arena'da oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı ilk maçta Hırvatistan'a mağlup olan Nijerya'nın puanı bulunmazken, Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda'nın 1 puanı var. 

İlk ve tek maç 1981'de

Nijerya ile İzlanda arasında bugüne kadar yapılan tek maç 37 yıl önce oynandı.

İzlanda'da 1981 yılında oynanan özel karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı. 

İzlanda ilk kez Dünya Kupası'nda

FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kaldı.

İzlanda, Panama ile Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden iki ekipten biri unvanını taşıyor.

Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitiren İzlanda, Dünya Kupası biletini almıştı.

Nijerya 20. maçında

Rusya'daki turnuvayla Dünya Kupası'nda altıncı kez yer alan Nijerya, organizasyonda bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi.

Çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan Afrika ekibi, 20 gol attı, 28 gol yedi.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıNijeryaİzlanda
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