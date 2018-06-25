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Nijerya ile Arjantin 9. maçlarında

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında karşı karşıya gelecek Nijerya ile Arjantin tarihlerindeki 9. karşılaşmaya çıkacak.

Nijerya ile Arjantin 9. maçlarında

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında karşı karşıya gelecek Nijerya ile Arjantin tarihlerindeki 9. karşılaşmaya çıkacak.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:35
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Nijerya ile Arjantin 9. maçlarında

MOSKOVA - 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında karşı karşıya gelecek Nijerya ile Arjantin tarihlerindeki 9. karşılaşmaya yarın çıkacak. 

Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak Nijerya ile Arjantin karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Bu grupta 6 puanı bulunan Hırvatistan son 16 turuna kalmayı garantiledi. 3 puanı bulunan Nijerya ile 1'er puan sahip İzlanda ve Arjantin ise gruptan çıkma şansını sürdürüyor.

Nijerya-Arjantin rekabeti

İki ekip arasındaki rekabette Arjantin'in üstünlüğü bulunuyor. Nijerya ile Arjantin arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Güney Amerika ekibi 5, Nijerya ise 2 galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Arjantin bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

İlk maç 1994'te

Nijerya ile Arjantin arasındaki ilk karşılaşma 1994 yılında oynandı.

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip, 4 Haziran 1994'te ABD'nin Boston Eyaleti'nde karşı karşıya geldiler.

Arjantin, ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Dünya Kupası gruplarında 5. randevu

İki ekip, Dünya Kupası gruplarında şu ana kadar 4 maça çıktı. 1994, 2002, 2010 ve 2014'te aynı grupta yer alan Nijerya ile Arjantin, bir kez daha Rusya'da grup aşamasında mücadele edecek.

İki takım arasında Dünya Kupası gruplarında oynanan 4 maçı da Arjantin kazanmayı başardı.

Arjantin, tüm bu karşılaşmaları tek farklı galip tamamlamayı bildi.

Son maç 2017'de

Nijerya ile Arjantin arasındaki son karşılaşma geçtiğimiz yıl Rusya'nın Krasnodar ilinde oynanan hazırlık mücadelesinde gerçekleşti.

Nijerya, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta güçlü rakibini 4-2 mağlup etti.

Nijerya 21. maçında

Rusya'daki turnuva ile 6. Dünya Kupası'nı yaşayan Nijerya ise bugüne kadar son 16 turunda ötesini göremedi.

Çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, 22 gol attı, 28 gol yedi.

Arjantin 80. maçında

Dünya Kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösteriyor.

Geçmişte 1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen dünya kupalarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Dünya Kupası'nda bugüne kadar 79 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi aldı. Bu maçlarda 132 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 88 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıD GrubuNijeryaArjantin
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