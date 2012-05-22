Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Nihat Özdemir polemik yaratmak istiyor

Galatasaray Başkanı Aysal ''Nihat Özdemir, tamamen havayı değiştirmek, polemik yaratmak aceleciliği içinde saldırıya geçti'' dedi.

Nihat Özdemir polemik yaratmak istiyor

Galatasaray Başkanı Aysal ''Nihat Özdemir, tamamen havayı değiştirmek, polemik yaratmak aceleciliği içinde saldırıya geçti'' dedi.

22 Mayıs 2012 Salı 18:40
429 Okunma
Nihat Özdemir polemik yaratmak istiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Aysal ve yöneticiler, Rektör Prof. Dr. Ethem Tolga'yı makamında ziyaret ederken, Başkan Aysal burada üniversitenin hatıra defterine bir yazı yazdı. Organizasyonun devamında öğrencilerle söyleşiye katılan Aysal, öncesinde ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Aysal, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Bir öğrencinin sorusu üzerine, eski Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir'le bir televizyon programında girdikleri diyaloğa değinen Aysal, ''Özdemir'in, bilinçli olarak polemik yaratmak istediğini'' söyledi.
Kendisinin, Özdemir'in programa telefonla katılacağını bilmediğini dile getiren Aysal, ''Nihat Özdemir'in bağlanması benim için de sürpriz oldu. İkinci beklemediğim şey de bu kadar sakin birinin takındığı tutumdu. O gün tamamen havayı değiştirmek, şampiyonluğumuzun üstünü örtmek ve polemik yaratmak aceleciliği içinde saldırıya geçti'' şeklinde konuştu.
Özdemir'e gereken şekilde cevap verdiğini aktaran Aysal, kupayı hiçbir zaman soyunma odasında almayı düşünmediklerini anlattı.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 10:40
Anahtar Kelimeler:
Nihat Özdemir Polemik Yaratmak Istiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ