Nihat Özdemir polemik yaratmak istiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Üniversitesi'ni ziyaret etti.



Aysal ve yöneticiler, Rektör Prof. Dr. Ethem Tolga'yı makamında ziyaret ederken, Başkan Aysal burada üniversitenin hatıra defterine bir yazı yazdı. Organizasyonun devamında öğrencilerle söyleşiye katılan Aysal, öncesinde ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Aysal, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Bir öğrencinin sorusu üzerine, eski Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir'le bir televizyon programında girdikleri diyaloğa değinen Aysal, ''Özdemir'in, bilinçli olarak polemik yaratmak istediğini'' söyledi.

Kendisinin, Özdemir'in programa telefonla katılacağını bilmediğini dile getiren Aysal, ''Nihat Özdemir'in bağlanması benim için de sürpriz oldu. İkinci beklemediğim şey de bu kadar sakin birinin takındığı tutumdu. O gün tamamen havayı değiştirmek, şampiyonluğumuzun üstünü örtmek ve polemik yaratmak aceleciliği içinde saldırıya geçti'' şeklinde konuştu.

Özdemir'e gereken şekilde cevap verdiğini aktaran Aysal, kupayı hiçbir zaman soyunma odasında almayı düşünmediklerini anlattı.