Neymar'dan Arda Turan açıklaması

MADRİD - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar, takım arkadaşı Arda Turan'ı övdü.



Ülkesinde katıldığı bir sosyal dayanışma etkinliğinde konuşan Neymar, Barcelona'nın milli futbolcu Arda Turan'ı transfer etmesine ilişkin gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevapladı.



Milli futbolcudan övgüyle bahseden Neymar, "Arda Turan büyük bir futbolcu. La Liga'nın en iyilerinden biri. Çok büyük bir kalitesi var ve bize çok katkısı olacak" yanıtını verdi.

