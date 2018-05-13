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Neymar PSG'de kalıyor

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Neymar'ın bizimle kontratı var. Gelecek sezon yüzde iki bin bizimle olacak." dedi.

Neymar PSG'de kalıyor

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Neymar'ın bizimle kontratı var. Gelecek sezon yüzde iki bin bizimle olacak." dedi.

13 Mayıs 2018 Pazar 15:43
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Neymar PSG'de kalıyor

Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.

Al-Khelaifi, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen Neymar'ın durumuna ilişkin Fransa basınına açıklamada bulundu.

İspanya ekibi Real Madrid'in ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Neymar ile ilgili çıkan transfer iddialarına tepki gösteren Al-Khelaifi, "Neymar'ın ayrılacağını kim söyledi? Bizden biri böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Neymar'ın bizimle kontratı var. Gelecek sezon yüzde iki bin bizimle olacak. Bundan eminim. Neymar burada kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fransa temsilcisi PSG'nin 222 milyon avroya İspanya ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, tarihin en pahalı futbolcusu konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
NeymarPSGParis Saint-GermainAl-Khelaifi
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