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Ne olursa olsun milli takımın her maçında göreve hazırım

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, "Önümüzdeki dönemde dünya ve Avrupa şampiyonası var. Ne olursa olsun milli takımın her türlü maçında görev yapmaya hazırım." dedi.

Ne olursa olsun milli takımın her maçında göreve hazırım

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, "Önümüzdeki dönemde dünya ve Avrupa şampiyonası var. Ne olursa olsun milli takımın her türlü maçında görev yapmaya hazırım." dedi.

27 Ekim 2017 Cuma 11:46
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Ne olursa olsun milli takımın her maçında göreve hazırım

CHICAGO - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ta oynayan Ersan İlyasovamilli takımla her organizasyonda görev almaya hazır olduğunu söyledi.

Ersan İlyasova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Basketbol Takımıiçin kapıyı hiçbir zaman kapatmadığını belirterek, "Milli takımda oynamayı çok isterim. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı çok istiyordum ama daha önce de açıkladığım sebeplerden dolayı katılamadığım için üzgünüm." diye konuştu.

Milli takımın önünde önemli turnuvalar bulunduğunu ifade eden Ersan, "Önümüzdeki dönemde dünya ve Avrupa şampiyonası var. Ne olursa olsun milli takımın her türlü maçında görev yapmaya hazırım." dedi.

"Önümüzde 78 maç daha var"

Ersan, forma giydiği NBA'e de değinerek, son maçta Chicago Bulls karşısında iyi mücadele etmelerine karşın sahadan 91-86 yenik ayrıldıklarını kaydetti.

Sezonun ilk dört maçında üç yenilgi almalarına rağmen "paniğe kapılacak bir durum olmadığını" vurgulayan milli basketbolcu İlyasova, "Sezon yeni başladı. Önümüzde 78 maç daha var. Sahamızda yapacağımız ilk maç olan Denver Nuggets karşılaşması daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İlyasova, Chicago Bulls maçında forma giymemesiyle ilgili soruya, "Üç gün önce yaptığımız karşılaşmada dizime bir darbe geldi. Biraz ağrılarım vardı. Sabahki idmanda kendimi iyi hissediyordum ama antrenörümüz beni Denver Nuggets maçı için dinlendirmek istediğini söyledi." yanıtını verdi. 

"Uzun vadeli plan doğru olmaz"

İlyasova, hazırlıklarını maç maç sürdürdüğünü belirterek, "Şu an için uzun vadeli plan yapmak doğru olmaz. Bu sporda sakatlık dahil her an her şey olabiliyor." dedi.

NBA'in yıldız isimlerinden Vince Carter'ın 41, Dirk Nowitzki'nin ise 40 yaşında olmalarına rağmen hala forma giydiklerini hatırlatan İlyasova, "Henüz 30 yaşındayım. Mümkün olduğu kadar basketbol oynamak istiyorum. Bu nedenle kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Ben de uzun süre NBA'de oynamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Milli Basketbolcu İlyasovaMilli Takım
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