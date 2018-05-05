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Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düştü

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 yenilen Stoke City, küme düştü.

Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düştü

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 yenilen Stoke City, küme düştü.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:51
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Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düştü

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 yenilen Stoke City, küme düştü. 

Kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, Xherdan Shaqiri'nin golüyle öne geçtiği maçta James McArthur ve Patrick van Aanholt'un gollerine engel olamayınca 10 yıldır mücadele ettiği Premier Lig'den düşen ilk takım oldu.

Stoke City'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan renklerine bağladığı Badou Ndiaye, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Kırmızı-beyazlı ekip bitime bir hafta kala 30 puanla 19. sırada yer alıyor. Son sırada bulunan 28 puanlı West Bromwich Albion ile 18. sıradaki 32 puanlı Southampton'ın ligde kalma şansı matematiksel olarak devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigCrystal PalaceStoke City
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