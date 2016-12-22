Amerikan Basketbol Ligi

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NBA

) Golden State Warriors, konuk ettiği New York Knicks'i 103-90 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı New York Knicks'i, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 103-90'la geçti.

Sezonun 24. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Klay Thompson 25, JaVale McGee 17 sayı, Kevin Durant 15 sayı ve 14 ribaunt, Stephen Curry ise 8 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Carmelo Anthony'nin sakatlık nedeniyle oynamadığı Knicks'te kenardan gelen oyunculardan Justin Holiday 15 sayı ve 6 top çalma, Ron Baker ise 13 sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu.

Spurs zorlanmadı

Batı Konferansı'nın diğer iddialı takımı San Antonio Spurs, özellikle son çeyrekteki etkili oyununun yardımıyla Talking Stick Resort Arena'da konuğu olduğu Phoenix Suns'ı 107-92 mağlup etti.

Üst üste 3'üncü, sezonun 21'inci galibiyetini alan Spurs'te 18 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapan Kawhi Leonard ile 18 sayı atan Pau Gasol galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 18. mağlubiyetini alan Phoenix Suns'ta ise Devin Booker 17, Eric Bledsoe 14 sayılık performans sergiledi.

Davis galibiyeti getirdi

Smoothie King Center'da Indiana Pacers'ı konuk eden New Orleans Pelicans, rakibini 102-95 yenerek sezonun 9. galibiyetini aldı.

Pelicans'ta Anthony Davis 35 sayı ve 16 ribaunt, Buddy Hield ise 21 sayıyla takıma galibiyeti getirdi. Maça sonradan giren ve 6 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 4 ribauntla oynadı.

Pacers'ta ise Myles Turner'ın 26 sayı ve 8 ribaundu, Jeff Teague'nin 21 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

AA