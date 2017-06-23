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NBA draftının 1 numarası Fultz
NBA draftının 1 numarası Fultz

NBA draftının 1 numarası Fultz

Washington Üniversitesinin oyun kurucusu Markelle Fultz, Amerikan Basketbol Ligi 2017 draftında Philadelphia 76ers tarafından ilk sırada seçildi.

NBA draftının 1 numarası Fultz

Washington Üniversitesinin oyun kurucusu Markelle Fultz, Amerikan Basketbol Ligi 2017 draftında Philadelphia 76ers tarafından ilk sırada seçildi.

23 Haziran 2017 Cuma 11:16
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NBA draftının 1 numarası Fultz

NEW YORK

NBA'in 2017 draftı New York'taki Brooklyn Nets'in sahası Barclays Center'da düzenlendi. 

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Philadelphia, tercihini Washington Üniversitesi forması giyen 19 yaşındaki Markelle Fultz'tan yana kullandı. 1,93 metre boyundaki Fultz, bir sezon basketbol oynadığı üniversite kariyerini 23,2 sayı, 5,7 ribaunt, 5,9 asist ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Los Angeles Lakers, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta (UCLA) geçirdiği 2016-2017 sezonunda maç başına 14,6 sayı, 6 ribaunt, 7,6 asist ve 1,8 top çalma üreten 19 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Lonzo Ball'u seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Boston Celtics'in tercih ettiği Duke Üniversitesinin 19 yaşındaki ABD'li forveti Jayson Tatum oldu. Tatum, üniversitede maç başına 16,8 sayı, 7,3 ribaunt, 2,1 asist ve 1,3 top çalma performansı sergiledi.

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