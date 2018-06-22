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NBA draftının 1 numarası Ayton

Pota altı oyuncusu Ayton, Phoenix Suns tarafından 2018 NBA draftında ilk sırada seçildi.

NBA draftının 1 numarası Ayton

Pota altı oyuncusu Ayton, Phoenix Suns tarafından 2018 NBA draftında ilk sırada seçildi.

22 Haziran 2018 Cuma 10:58
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NBA draftının 1 numarası Ayton

İSTANBUL

Arizona Üniversitesinin pota altı oyuncusu Deandre Ayton, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2018 draftında Phoenix Suns tarafından ilk sırada seçildi.

NBA'in 2018 draftı New York'taki Brooklyn Nets'in sahası Barclays Center'da düzenlendi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Phoenix Suns, tercihini Arizona Üniversitesinin 19 yaşındaki oyuncusu Deandre Ayton'dan yana kullandı. Bahamalar'dan 2,16 metre boyundaki Ayton, geçen sezonu üniversitesinde 20,1 sayı, 11,6 ribaunt, 1,9 blok ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Sacramento Kings, Duke Üniversitesinde geçen sezon maç başına 21 sayı, 11,1 ribaunt üreten 19 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusu Marvin Bagley'yi seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Atlanta Hawks'ın tercih ettiği ve takasla Dallas Mavericks'e gönderilen Sloven skorer oyuncu Luka Doncic oldu. Real Madrid ile geçen sezon şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde sezonun ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Doncic, 16 sayı, 4,8 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları tutturdu.

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Anahtar Kelimeler:
NBAAyton
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