NBA'de play-off'lara kalan son takım belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmalarda Denver Nuggets'ı 112-106 yenen Minnesota Timberwolves, play-off'lara kalan son takım oldu.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda oynanan ve kazanan takımın play-off bileti alacağı mücadelede Denver Nuggets'ı ağırlayan Minnesota Timberwolves, rakibini 112-106 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 2004 yılından bu yana ilk kez play-off'lara kalma başarısını gösterdi.

Timberwolves'ta 31 sayı üreten Jimmy Butler takımının en skorer ismi olurken, Karl-Anthony Towns 26 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Konuk takımda Nikola Jokic'in 35, Will Barton'un da 24 sayılık performansları mağlubiyetin önüne geçemedi.

LeBron James hiç yalnız bırakmadı

Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks'e 110-98 yenilerek normal sezonu mağlubiyetle kapadı.

Karşılaşmada 10 dakika süre alan LeBron James, 10 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle oynarken, kariyerinde ilk kez normal sezonun tüm maçlarında forma giydi.

Maça ilk beşte başlayan ve 39 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 18 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle kariyer rekoru kırdı.

Luke Kornet'in 23 sayıyla en skorer isim olduğu konuk ekipte, Damyean Dotson 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

76ers, rekorunu geliştirdi

Sahasında Milwaukee Bucks'ı 130-95 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 16 maça çıkardı ve kulüp tarihinin bir sezondaki en uzun galibiyet serisini geliştirdi.

Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 3 sayı, 3 ribauntla oynadığı mücadelede, Milwaukee Bucks'ı 130-95 mağlup etti. Diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz da maçta 7 dakika süre aldı.

Ev sahibi takımda Markelle Fultz, 13 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Justin Anderson 25 sayıyla en skorer isim oldu.

Jabari Parker'ın 25 sayı ürettiği Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 10 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

Westbrook'tan "triple-double" rekoru

Batı Konferansı'nda oynanan maçta Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'ı 137-123 mağlup etti. Thunder forması giyen Russell Westbrook, üst üste ikinci sezonu "triple-double" ortalamasıyla (25,6 sayı, 10,1 asist, 10 ribaunt) tamamladı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Grizzlies karşısında 37 dakika süre alan 29 yaşındaki Westbrook 6 sayı, 20 ribaunt, 19 asistle galibiyete katkıda bulundu. Takım arkadaşı Paul George ise 40 sayı üretti.

Konuk ekipte Ivan Rabb 12 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaparken, Dillon Brooks rakip potaya 36 sayı gönderdi.

Öte yandan bu sezon 3 bin 437 kez üç sayı, 3 bin 418 defa iki sayı denemesinde bulunan Houston Rockets, NBA'de bir sezon içinde iki sayıdan fazla üç sayı atışı yapan ilk takım olarak tarihe geçti.