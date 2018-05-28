NBA'de ilk finalist belli oldu

Doğu Konferansı finali 7. maçında Celtics, milli basketbolcu Cedi Osman'ı kadrosunda bulunduran Cavaliers'ı ağırladı.
İyi başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-18 önde bitiren Celtics, devre arasına 43-39 üstün gitti. İkinci yarıda yıldızı LeBron James liderliğinde etkili performans sergileyen Cavaliers, üçüncü periyodunu 59-56 önde geçtiği mücadeleden 87-79 galip ayrıldı.
Seriyi 4-3 kazanan ve Doğu Konferansı'nda şampiyonluğa ulaşan Cavaliers, 2017-18 sezonunda NBA finaline yükselen ilk takım oldu.
Cavaliers'ta 48 dakika sahada kalan LeBron James, 35 sayı, 15 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Jeff Green 19 sayı, 8 ribaunt, JR Smith 12 sayı, 4 ribaunt, Tristan Thompson 10 sayı, 9 ribaunt üretti. Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan LeBron James, üst üste 8. kez NBA finalinde yer almaya hak kazandı.
Yüzde 17,9 ile oynadığı üç sayılık atışlarda 39'da 7 isabet bulabilen Celtics'te Jayson Tatum, 24 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Ev sahibi ekipte Al Horford 17 sayı, 4 ribaunt, Marcus Morris 14 sayı, 12 ribaunt, Jaylen Brown 13 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Cleveland Cavaliers'ın art arda 4. kez boy göstereceği NBA finalindeki rakibi, Golden State Warriors ile Houston Rockets arasında yapılacak Batı Konferansı final serisi 7. maçının ardından belli olacak.
AA