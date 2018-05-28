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NBA'de ilk finalist belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı play-off'larında Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'i 87-79 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve NBA finaline yükseldi.

NBA'de ilk finalist belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı play-off'larında Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'i 87-79 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve NBA finaline yükseldi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:06
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NBA'de ilk finalist belli oldu

Doğu Konferansı finali 7. maçında Celtics, milli basketbolcu Cedi Osman'ı kadrosunda bulunduran Cavaliers'ı ağırladı.

İyi başladığı karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-18 önde bitiren Celtics, devre arasına 43-39 üstün gitti. İkinci yarıda yıldızı LeBron James liderliğinde etkili performans sergileyen Cavaliers, üçüncü periyodunu 59-56 önde geçtiği mücadeleden 87-79 galip ayrıldı.

Seriyi 4-3 kazanan ve Doğu Konferansı'nda şampiyonluğa ulaşan Cavaliers, 2017-18 sezonunda NBA finaline yükselen ilk takım oldu.

Cavaliers'ta 48 dakika sahada kalan LeBron James, 35 sayı, 15 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Jeff Green 19 sayı, 8 ribaunt, JR Smith 12 sayı, 4 ribaunt, Tristan Thompson 10 sayı, 9 ribaunt üretti. Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan LeBron James, üst üste 8. kez NBA finalinde yer almaya hak kazandı.

Yüzde 17,9 ile oynadığı üç sayılık atışlarda 39'da 7 isabet bulabilen Celtics'te Jayson Tatum, 24 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. Ev sahibi ekipte Al Horford 17 sayı, 4 ribaunt, Marcus Morris 14 sayı, 12 ribaunt, Jaylen Brown 13 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Cleveland Cavaliers'ın art arda 4. kez boy göstereceği NBA finalindeki rakibi, Golden State Warriors ile Houston Rockets arasında yapılacak Batı Konferansı final serisi 7. maçının ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu KonferansıNBA
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