Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105415
ALTIN
191.488
DOLAR
4.5875
STERLİN
6.0768
EURO
5.3080
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Sinan Yıldırım İlk Albümü "Biraz Sen Biraz Ben"i Karşımıza Çıkardı
Sinan Yıldırım İlk Albümü "Biraz...
Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi
Murat Edis, Tüm Bebeksilere Seslendi
'İstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz'
'İstİstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın...

NBA'de finalin adı değişmedi

NBA'de Golden State Warriors, yıldızları Kevin Durant ve Stephen Curry'nin skorer performanslarının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 101-92 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

NBA'de finalin adı değişmedi

NBA'de Golden State Warriors, yıldızları Kevin Durant ve Stephen Curry'nin skorer performanslarının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 101-92 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

29 Mayıs 2018 Salı 11:53
0 Okunma
NBA'de finalin adı değişmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde konuk olduğu Houston Rockets'ı 101-92 yenen Golden State Warriors, finalde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.

NBA Batı Konferansı final serisi 7. maçında son şampiyon Golden State Warriors, Houston Rockets ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Rockets, ilk çeyreğini 24-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 54-43 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Warriors, üçüncü periyotu 76-69 önde tamamladı. Son çeyrekte aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Golden State Warriors, mücadeleyi 101-92 kazandı.

Bu galibiyetle seride 4-3 öne geçen Warriors, finalde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.

Warriors'ta Kevin Durant 34 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 27 sayı,10 asist, 9 ribaunt ve 4 top çalma, Klay Thompson 19 sayı, Draymond Green ise 10 sayı ve 13 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Chris Paul'ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Rockets'ta all-star James Harden 32 sayı, 6 asist, 6 ribaunt ve 4 top çalma, Eric Gordon 23 sayı ve 6 asist, Clint Capela 20 sayı ve 9 ribaunt, PJ Tucker 14 sayı ve 12 ribauntla oynadı.

Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors, NBA'de 4'üncü kez üst üste finalde karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maçta Warriors, 1 Haziran Cuma günü Cavaliers'ı konuk edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiNBAGolden State Warriors
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'de ilk finalist belli oldu
NBA'de ilk finalist belli oldu
A Milli Futbol Takımı İran'ı konuk ediyor
A Milli Futbol Takımı İran'ı konuk ediyor
Türkiye Tenis Ligi kuruluyor
Türkiye Tenis Ligi kuruluyor
'İstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz'
'İstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz'
Emre Belözoğlu 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de
Emre Belözoğlu 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de
Göztepe'nin 28. teknik direktörü Bayram Bektaş
Göztepe'nin 28. teknik direktörü Bayram Bektaş
Evkur Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Boutaib
Evkur Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Boutaib
İspanya, Lopetegui'nin sözleşmesini uzattı
İspanya, Lopetegui'nin sözleşmesini uzattı
Galatasaray'da olağan genel kurula doğru
Galatasaray'da olağan genel kurula doğru

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ