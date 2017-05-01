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NBA'da son yarı finalist Jazz

NBA play-off'ları ilk tur 7. maçında Los Angeles Clippers'ı, deplasmanda 104-91 mağlup eden Utah Jazz, adını konferans yarı finaline yazdıran son takım oldu.

NBA'da son yarı finalist Jazz

NBA play-off'ları ilk tur 7. maçında Los Angeles Clippers'ı, deplasmanda 104-91 mağlup eden Utah Jazz, adını konferans yarı finaline yazdıran son takım oldu.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:22
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NBA'da son yarı finalist Jazz

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına, 2 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan Batı Konferansı ilk tur serisinin 7. maçında Los Angeles ClippersUtah Jazz'ı konuk etti.

Sahadan 104-91 galip ayrılan Jazz, konferans yarı finalinde Golden State Warriors ile eşleşti. Jazz böylece 2010'dan bu yana ilk defa bir play-off serisi kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da Gordon Hayward 26 sayı, ve 8 ribaunt, Derrick Favors 17 sayı, 11 ribaunt ve George Hill 17 sayı, 5 asist üretti.

Clippers cephesinde DeAndre Jordan'ın 24 sayı, 17 ribaunt, Chris Paul'ün 13 sayı, 9 asist ve yedek oyuncu Jamal Crawford'ın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Diğer karşılaşmada ise Boston Celtics, ağırladığı Washington Wizards'ı 123-111 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Paul Pierce'tan veda

Clippers'ın 39 yaşındaki oyuncusu Paul Pierce, 6 sayıyla tamamladığı maç sonunda 19 yıllık NBA kariyerini noktaladı.

Kaydettiği toplam 26 bin 397 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 15. sırada yer alan Pierce, 10 kez all-star seçildiği kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2008'de Boston Celtics formasıyla yaşadı.

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiNBALos Angeles ClippersUtah Jazz
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